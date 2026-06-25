پایان کار اونانا در منچستریونایتد

به گزارش ایلنا، به نظر می‌رسد دوران حضور آندره اونانا در منچستریونایتد به پایان رسیده است. این دروازه‌بان کامرونی پس از پایان دوران قرضی خود در ترابزون‌اسپور امیدوار بود بار دیگر برای حضور در ترکیب شیاطین سرخ تلاش کند، اما تصمیم کادر فنی مسیر آینده او را تغییر داد.

بر اساس گزارش رسانه‌های انگلیسی، مدیران منچستریونایتد به اونانا اطلاع داده‌اند که در برنامه‌های فصل آینده باشگاه جایی ندارد. پس از این اتفاق، مذاکرات برای بازگشت او به ترابزون‌اسپور سرعت گرفته و دو باشگاه به توافق اولیه دست یافته‌اند.

اونانا فصل گذشته در ۳۳ مسابقه برای ترابزون‌اسپور به میدان رفت و نقش مهمی در قهرمانی این تیم در جام حذفی ترکیه ایفا کرد؛ عملکردی که مدیران باشگاه را برای حفظ او متقاعد کرد.

فابریتزیو رومانو نیز خبر داده است که انتقال اونانا بار دیگر به صورت قرضی انجام خواهد شد و این قرارداد شامل بند خرید دائمی نخواهد بود. با این حال، منچستریونایتد امیدوار است با کاهش بخشی از هزینه دستمزد این دروازه‌بان، شرایط فروش دائمی او در تابستان آینده را فراهم کند.

در همین حال، مایکل کریک برای فصل آینده روی سنه لامنس به عنوان دروازه‌بان اصلی حساب باز کرده و مدیران باشگاه نیز در حال بررسی گزینه‌هایی مانند کارل دارلو و آنگوس گان برای تقویت این پست هستند.

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