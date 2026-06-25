ضربه سنگین آدیداس به نایکی در جام جهانی ۲۰۲۶
تازهترین آمارهای فروش نشان میدهد آدیداس در جریان جام جهانی ۲۰۲۶ عملکرد موفقتری نسبت به نایکی داشته و توانسته در رقابت میان دو غول صنعت پوشاک ورزشی، از رقیب آمریکایی خود پیشی بگیرد.
به گزارش ایلنا، رقابت در جام جهانی ۲۰۲۶ تنها به مستطیل سبز محدود نشده و دو برند بزرگ آدیداس و نایکی نیز برای تصاحب بازار پوشاک ورزشی، رقابتی فشرده را دنبال میکنند. بررسی دادههای بازار نشان میدهد آدیداس تاکنون بیشترین بهره را از این تورنمنت برده است.
آدیداس به عنوان یکی از اسپانسرهای رسمی جام جهانی، تأمینکننده لباس ۱۴ تیم ملی و توپ رسمی مسابقات است. در مقابل، نایکی لباس ۱۲ تیم ملی را تولید کرده و محصولات مرتبط با جام جهانی را از طریق هزاران فروشگاه خود عرضه میکند.
بر اساس گزارش مؤسسه M Science، هزینهکرد مشتریان برای خرید محصولات آدیداس در ماه مه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۰ درصد افزایش یافته و این روند در ماه ژوئن نیز ادامه داشته است. هرچند فروش نایکی نیز رشد کرده، اما سرعت آن کمتر از رقیب آلمانی بوده است.
آمار مراجعه مشتریان به فروشگاهها نیز برتری آدیداس را تأیید میکند. در هفته نخست جام جهانی، مراجعه به فروشگاههای این برند در آمریکا ۴۷ درصد بیشتر از میانگین سال ۲۰۲۶ بوده، در حالی که فروشگاههای اوتلت نایکی تنها ۱۱ درصد رشد را تجربه کردهاند.
در بخش کفشهای فوتبال، رقابت نزدیکتر دنبال میشود؛ از میان ۵۲۸ بازیکن حاضر در ترکیب اصلی تیمها، ۲۳۲ نفر با کفشهای نایکی و ۲۱۸ نفر با کفشهای آدیداس به میدان رفتهاند.
با وجود اینکه نایکی همچنان بزرگترین برند بازار جهانی کفشهای ورزشی محسوب میشود، آمارهای منتشرشده نشان میدهد تا اینجای جام جهانی ۲۰۲۶، آدیداس در نبرد تجاری و فروش عملکرد موفقتری نسبت به رقیب دیرینه خود داشته است.