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برگزاری جلسه هماهنگی پیش از دیدار پرسپولیس و چادرملو

برگزاری جلسه هماهنگی پیش از دیدار پرسپولیس و چادرملو
کد خبر : 1804363
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در حالی که طی روزهای گذشته گمانه‌زنی‌هایی درباره لغو دیدار پرسپولیس و چادرملو مطرح شده بود، برگزاری جلسه هماهنگی و نهایی شدن جزئیات اجرایی مسابقه، برگزاری این بازی را قطعی کرد.

به گزارش ایلنا،  دیدار تیم‌های پرسپولیس و چادرملو اردکان در مرحله پلی‌آف تعیین نماینده ایران در لیگ قهرمانان سطح دو آسیا، طبق برنامه از ساعت ۱۸:۴۵ فردا در ورزشگاه پاس قوامین و بدون حضور تماشاگران برگزار خواهد شد.

برگزاری جلسه هماهنگی مسابقه، تعیین موعود بنیادی‌فر به عنوان داور و نهایی شدن سایر جزئیات اجرایی، به شایعات روزهای اخیر درباره احتمال لغو این مسابقه پایان داد.

بر اساس برنامه اولیه، برنده این دیدار قرار بود روز هشتم تیرماه مقابل گل‌گهر سیرجان قرار بگیرد، اما با انصراف رسمی گل‌گهر از حضور در این تورنمنت، تیم پیروز این مسابقه عملاً مسیر مستقیمی برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان سطح دو آسیا خواهد داشت.

جلسه هماهنگی این بازی با حضور مسئولان سازمان لیگ، نمایندگان دو باشگاه و مسئولان اجرایی در هتل المپیک تهران برگزار شد. در این نشست، چادرملو اردکان به قید قرعه به عنوان میزبان تشریفاتی انتخاب شد و همچنین مقرر شد به دلیل شرایط آب‌وهوایی، کولینگ برک در جریان مسابقه اجرا شود.

همچنین اعلام شد محرومیت‌های ناشی از کارت‌های زرد لیگ برتر در این دیدار اعمال نخواهد شد تا دو تیم بدون محدودیت ناشی از اخطارهای قبلی به میدان بروند.

 

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