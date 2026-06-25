شروع مقتدرانه دختران فوتسال ایران با برد پرگل در کافا
تیم ملی فوتسال بانوان ایران رقابتهای قهرمانی کافا ۲۰۲۶ را با نمایشی مقتدرانه آغاز کرد و نخستین گام خود برای دفاع از عنوان قهرمانی را با یک پیروزی قاطع برداشت.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتسال بانوان ایران در نخستین دیدار خود از رقابتهای قهرمانی کافا ۲۰۲۶ که به میزبانی شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار میشود، مقابل قرقیزستان به میدان رفت و با برتری ۵ بر صفر حریف خود را شکست داد.
در این مسابقه، فرشته کریمی و مریم سید هر کدام دو بار برای ایران گلزنی کردند و زهرا کیانی نیز دیگر گل تیم کشورمان را به ثمر رساند تا شاگردان کادر فنی ایران آغازی مقتدرانه در این رقابتها داشته باشند.
در پایان این دیدار، مریم سید به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.
تیم ملی فوتسال بانوان ایران که مدافع عنوان قهرمانی رقابتهای کافا است، با این پیروزی گام نخست را برای تکرار قهرمانی با موفقیت پشت سر گذاشت و با روحیهای بالا آماده دیدارهای بعدی خواهد شد.