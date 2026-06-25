خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شروع مقتدرانه دختران فوتسال ایران با برد پرگل در کافا

شروع مقتدرانه دختران فوتسال ایران با برد پرگل در کافا
کد خبر : 1804359
لینک کوتاه کپی شد.

تیم ملی فوتسال بانوان ایران رقابت‌های قهرمانی کافا ۲۰۲۶ را با نمایشی مقتدرانه آغاز کرد و نخستین گام خود برای دفاع از عنوان قهرمانی را با یک پیروزی قاطع برداشت.

به گزارش ایلنا،  تیم ملی فوتسال بانوان ایران در نخستین دیدار خود از رقابت‌های قهرمانی کافا ۲۰۲۶ که به میزبانی شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار می‌شود، مقابل قرقیزستان به میدان رفت و با برتری ۵ بر صفر حریف خود را شکست داد.

در این مسابقه، فرشته کریمی و مریم سید هر کدام دو بار برای ایران گلزنی کردند و زهرا کیانی نیز دیگر گل تیم کشورمان را به ثمر رساند تا شاگردان کادر فنی ایران آغازی مقتدرانه در این رقابت‌ها داشته باشند.

در پایان این دیدار، مریم سید به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

تیم ملی فوتسال بانوان ایران که مدافع عنوان قهرمانی رقابت‌های کافا است، با این پیروزی گام نخست را برای تکرار قهرمانی با موفقیت پشت سر گذاشت و با روحیه‌ای بالا آماده دیدارهای بعدی خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی