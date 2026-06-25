خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

داور بازی پرسپولیس و چادرملو مشخص شد

داور بازی پرسپولیس و چادرملو مشخص شد
کد خبر : 1804358
لینک کوتاه کپی شد.

پرسپولیس و چادرملو اردکان فردا در دیداری سرنوشت‌ساز برای حفظ شانس حضور در رقابت‌های آسیایی به مصاف هم می‌روند.

به گزارش ایلنا،  دیدار تیم‌های پرسپولیس و چادرملو اردکان در مرحله پلی‌آف تعیین نماینده ایران در لیگ قهرمانان سطح دو آسیا، فردا در ورزشگاه پاس قوامین تهران برگزار می‌شود و موعود بنیادی‌فر به عنوان داور این مسابقه انتخاب شده است.

برنده این دیدار در ادامه مسیر کسب سهمیه آسیایی باید به مصاف گل‌گهر سیرجان برود؛ هرچند این باشگاه تاکنون تمایلی به حضور در این رقابت‌ها نشان نداده است.

چادرملو با وجود اعتراض به زمان برگزاری مسابقه و شرایط آماده‌سازی، تمرینات خود را برای این بازی آغاز کرده است. در سوی مقابل، پرسپولیس نیز با هدف حفظ شانس حضور در رقابت‌های آسیایی وارد این مسابقه خواهد شد.

بر اساس تصمیم برگزارکنندگان، در این مسابقه به دلیل شرایط آب‌وهوایی، زمان استراحت برای خنک‌سازی بازیکنان (کولینگ برک) در نظر گرفته شده است. همچنین محرومیت‌های ناشی از کارت‌های زرد لیگ برتر در این دیدار اعمال نخواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی