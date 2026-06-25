داور بازی پرسپولیس و چادرملو مشخص شد

به گزارش ایلنا، دیدار تیم‌های پرسپولیس و چادرملو اردکان در مرحله پلی‌آف تعیین نماینده ایران در لیگ قهرمانان سطح دو آسیا، فردا در ورزشگاه پاس قوامین تهران برگزار می‌شود و موعود بنیادی‌فر به عنوان داور این مسابقه انتخاب شده است.

برنده این دیدار در ادامه مسیر کسب سهمیه آسیایی باید به مصاف گل‌گهر سیرجان برود؛ هرچند این باشگاه تاکنون تمایلی به حضور در این رقابت‌ها نشان نداده است.

چادرملو با وجود اعتراض به زمان برگزاری مسابقه و شرایط آماده‌سازی، تمرینات خود را برای این بازی آغاز کرده است. در سوی مقابل، پرسپولیس نیز با هدف حفظ شانس حضور در رقابت‌های آسیایی وارد این مسابقه خواهد شد.

بر اساس تصمیم برگزارکنندگان، در این مسابقه به دلیل شرایط آب‌وهوایی، زمان استراحت برای خنک‌سازی بازیکنان (کولینگ برک) در نظر گرفته شده است. همچنین محرومیت‌های ناشی از کارت‌های زرد لیگ برتر در این دیدار اعمال نخواهد شد.

انتهای پیام/