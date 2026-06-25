مورینیو: دوست دارم بازیکنان رئال حذف شوند و به تعطیلات بروند!
ژوزه مورینیو، سرمربی جدید رئال مادرید، در دومین مصاحبه خود پس از بازگشت به سانتیاگو برنابئو، به شایعات درباره تغییرات گسترده در ترکیب تیم واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، مورینیو که قرار است از ۱۳ جولای کار خود را در والدبباس آغاز کند، در گفتوگو با پادکست «بیست مود آن» که توسط آدبایو آکینفنوا، مهاجم سابق فوتبال انگلیس، اجرا میشود، درباره وضعیت رئال مادرید و برنامههایش برای فصل آینده صحبت کرد.
مربی پرتغالی در واکنش به گمانهزنیهایی که از خانهتکانی گسترده در رختکن رئال خبر میدهند، گفت: «چیزهایی خواندهام که میگویند ژوزه میآید و قرار است بعضی از بهترین بازیکنان تیم را کنار بگذارد؛ بازیکنانی که ظاهراً فصل گذشته مشکلاتی داشتهاند. نه، نه؛ من همین بازیکنان را میخواهم. من بهترینها را میخواهم.»
او ادامه داد: «وظیفه من این است که راهی پیدا کنم تا یک تیم واقعی بسازم و مشکلاتی را که طبق گزارشها در فصلهای گذشته وجود داشته، برطرف کنم.»
مورینیو داشتن ستارههای بزرگ را نه یک دردسر، بلکه یک امتیاز دانست و افزود: «داشتن بهترین بازیکنان، بهترین مشکلی است که یک مربی میتواند داشته باشد. مشکل واقعی زمانی است که بازیکنان خیلی خوبی در اختیار نداشته باشید.»
سرمربی جدید رئال مادرید که چند بار تأکید کرد هنوز بهطور رسمی معارفه نشده، در پاسخ به این سؤال که بهترین رختکن دوران مربیگریاش کدام بوده، بدون مکث گفت: «رئال مادرید.»
او سپس جملهای مطرح کرد که احتمالاً در روزهای باقیمانده از مرحله گروهی جام جهانی بازتاب زیادی خواهد داشت. وقتی از او پرسیده شد بزرگترین آرزویش از ادامه مسابقات چیست، پاسخ داد: «حقیقت را میخواهید؟ دوست دارم بازیکنان رئال مادرید ببازند و به تعطیلات بروند؛ چون میخواهم هرچه زودتر برای پیشفصل به تیم برگردند.»
مورینیو توضیح داد که اولویت اصلیاش این است که ملیپوشان رئال در سریعترین زمان ممکن به جمع بازیکنان تیم اضافه شوند تا روند آمادهسازی فصل جدید آغاز شود.
او همچنین درباره کار کردن با ستارههای بزرگی مانند کریستیانو رونالدو، دیدیه دروگبا، جان تری، مسوت اوزیل و زلاتان ابراهیموویچ صحبت کرد و به یکی از مشهورترین تصمیمات دوران مربیگریاش، یعنی بازی دادن ساموئل اتوئو در نقش مدافع کناری مقابل بارسلونا در نیمهنهایی لیگ قهرمانان اروپا، اشاره داشت.
مورینیو گفت: «خیلیها میگویند آن یک معجزه از سوی مورینیو بود، اما واقعیت این است که من هیچ معجزهای نکردم. همه کارها را خود بازیکن انجام داد. او میخواست بارسلونا را شکست دهد، میخواست آن تیم را حذف کند و به هر قیمتی قهرمان اروپا شود.»
او در ادامه فلسفه کاری خود را اینگونه تشریح کرد: «من معجزه نمیکنم، اما میتوانم بازیکنانی را که قابلیت پیشرفت دارند و خودشان هم میخواهند بهتر شوند، ارتقا بدهم.»
نگاه مورینیو به جام جهانی
سرمربی پرتغالی در بخش دیگری از گفتوگو درباره نحوه مواجهه با فشارهای حرفه مربیگری گفت: «وقتی میبرم، فرصتی برای رفتن به بهشت ندارم و وقتی میبازم هم وقتی برای رفتن به جهنم نیست. در این حرفه، به محض پایان یک مسابقه باید به بازی بعدی فکر کنید.»
او راز ادامه حضورش در سطح اول فوتبال طی سالهای طولانی را «عشق و اشتیاق» دانست و در عین حال اعتراف کرد هدایت یک تیم ملی همچنان یکی از آرزوهای محققنشدهاش است.
مورینیو اظهار داشت: «محیط طبیعی من فوتبال باشگاهی و کار روزمره است، اما وقتی شور و حال جام جهانی یا حتی جام ملتهای اروپا را میبینم، احساس میکنم دوست دارم روزی این تجربه را داشته باشم. مطمئنم که یک روز این اتفاق خواهد افتاد.»
او درباره کیفیت مسابقات جام جهانی نیز گفت: «در این مرحله از رقابتها، بعد از ۱۰ دقیقه تمرکزم را از دست میدهم. در جام جهانی دیگر خبری از نتایجی مثل ۷ بر یک یا ۵ بر یک نیست. اینجا جام جهانی است.»
مورینیو تأکید کرد از مرحله یکهشتم نهایی رقابتها با جدیت بیشتری مسابقات را دنبال خواهد کرد.
سرمربی جدید رئال مادرید در پایان، مدعیان قهرمانی را نیز نام برد و گفت: «من همیشه از انگلیس نام میبرم؛ به خاطر نسل فوقالعادهای که زمانی با لمپارد، جرارد، تری، فردیناند و بکام داشت. البته فرانسه، اسپانیا، آرژانتین، برزیل و همچنین پرتغال هم از مدعیان اصلی هستند. پرتغال تیمی فوقالعاده در اختیار دارد.»