هشدار پارک جی سونگ به تیم ملی کره

به گزارش ایلنا، پارک جی سونگ، کاپیتان و ستاره سابق تیم ملی کره جنوبی، پس از شکست یک بر صفر این تیم برابر آفریقای جنوبی در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، انتقادهای تندی را متوجه عملکرد شاگردان تیم ملی کرد.

او درباره نمایش کره جنوبی گفت: «باید با خودمان صادق باشیم و ببینیم آیا واقعاً برای بردن این بازی وارد زمین شدیم یا نه.»

هافبک سابق منچستریونایتد با اشاره به مشکلات فنی تیم افزود: «هیچ برنامه مشخصی برای حمله وجود نداشت. این مشکل فقط مربوط به این بازی نیست و در تمام مسابقات جام جهانی دیده شده است. به نظر می‌رسد در روند آماده‌سازی، برخی بخش‌های مهم کاملاً نادیده گرفته شده‌اند.»

پارک سپس شرایط فعلی تیم را با جام جهانی ۲۰۱۴ مقایسه کرد و اظهار داشت: «ما سال‌ها فرصت داشتیم از اشتباهات جام جهانی ۲۰۱۴ درس بگیریم، اما حالا دوباره روند آماده‌سازی و حتی نتایج، شبیه همان دوره شده است.»

او در پایان نیز نسبت به آینده کره جنوبی هشدار داد و گفت: «حتی اگر هنوز شانس صعود به مرحله یک‌شانزدهم نهایی وجود داشته باشد، با سطح فعلی بازی تیم هیچ اطمینانی ندارم که بتوانیم در آن مرحله عملکرد خوبی داشته باشیم.»

کره جنوبی پس از پیروزی در دیدار نخست برابر جمهوری چک، دو شکست متوالی مقابل مکزیک و آفریقای جنوبی را تجربه کرده و حالا برای صعود به مرحله حذفی باید امیدوار به نتایج سایر گروه‌ها باشد.

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