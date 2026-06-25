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ایران ۰ - ۳ آمریکا؛ پنجمین شکست شاگردان پیاتزا در لیگ ملت‌ها

ایران ۰ - ۳ آمریکا؛ پنجمین شکست شاگردان پیاتزا در لیگ ملت‌ها
کد خبر : 1804348
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تیم ملی والیبال ایران در دومین دیدار خود از هفته دوم لیگ ملت‌های ۲۰۲۶، با وجود نمایش قابل قبول برابر آمریکا، در سه ست متوالی شکست خورد تا پنجمین باخت خود در این رقابت‌ها را تجربه کند.

به گزارش ایلنا،  تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۱۸:۳۰ امروز (پنج‌شنبه چهارم تیر) در دومین دیدار هفته دوم لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ در شهر اورلئان فرانسه مقابل آمریکا قرار گرفت و با نتیجه ۳ بر صفر مغلوب این تیم شد.

شاگردان روبرتو پیاتزا در دیداری نزدیک و پایاپای، ست‌های اول تا سوم را به ترتیب با نتایج ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۲۰ و ۳۱ بر ۲۹ واگذار کردند تا پنجمین شکست خود در فصل جاری لیگ ملت‌ها را ثبت کنند. آمریکا نیز با این پیروزی، پنجمین برد خود را به دست آورد و ۱۵ امتیازی شد.

ملی‌پوشان ایران پیش از آغاز مسابقه به مناسبت روز عاشورا و گرامیداشت شهدای جنگ تحمیلی سوم، با مچ‌بندهای مشکی مزین به شعار «ای ایران» در مراسم پخش سرود ملی حاضر شدند.

پیاتزا این مسابقه را با ترکیب عرشیا به‌نژاد، سید عیسی ناصری، علی حاجی‌پور، علی حق‌پرست، مرتضی شریفی، یوسف کاظمی و محمدرضا حضرت‌پور آغاز کرد. همچنین شایان محرابی نخستین بازی خود در لیگ ملت‌ها را تجربه کرد و محمدرضا حضرت‌پور نیز با انجام صدمین مسابقه‌اش، به باشگاه بازیکنان سه‌رقمی این رقابت‌ها پیوست و عنوان باتجربه‌ترین بازیکن ایران در تاریخ لیگ ملت‌ها را حفظ کرد.

تیم ملی والیبال ایران در ادامه رقابت‌های هفته دوم لیگ ملت‌ها، از ساعت ۱۸:۳۰ روز جمعه پنجم تیرماه در هفتمین مسابقه خود به مصاف ژاپن خواهد رفت.

 

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