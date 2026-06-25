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خوسلو: ترک رئال مادرید تا آخر عمر روی دوشم سنگینی می‌کند

خوسلو: ترک رئال مادرید تا آخر عمر روی دوشم سنگینی می‌کند
کد خبر : 1804347
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خوسلو، مهاجم سابق رئال مادرید، اعتراف کرد که تصمیم به جدایی از این باشگاه سخت‌ترین انتخاب دوران حرفه‌ای‌اش بوده و خاطرات حضور در سانتیاگو برنابئو هرگز از ذهنش پاک نخواهد شد.

به گزارش ایلنا،  خوسلو در گفت‌وگو با ایکر کاسیاس درباره دوران حضورش در رئال مادرید و تصمیم برای ترک این باشگاه صحبت کرد و از شب تاریخی دیدار برابر بایرن مونیخ نیز یاد کرد.

او درباره جدایی از رئال مادرید گفت: «ترک رئال تصمیمی است که تا آخر عمر مثل یک بار سنگین روی دوشم خواهد ماند، چون چیزی را که آنجا تجربه کردم، دیگر هیچ‌وقت در زندگی‌ام تجربه نخواهم کرد. اما وقتی به آینده فرزندانم، همسرم و خانواده‌ام فکر کردم، احساس کردم این از هر مسئله ورزشی مهم‌تر است.»

مهاجم اسپانیایی همچنین با اشاره به گل تاریخی خود برابر بایرن مونیخ اظهار داشت: «الان در قطر هستم و همه هنوز درباره آن بازی با من صحبت می‌کنند، در حالی که دو سال از آن گذشته است.»

خوسلو درباره لحظات انتظار برای تأیید گلش توسط VAR نیز گفت: «برای من انگار یک ابدیت طول کشید؛ حس می‌کردم نیم ساعت منتظر مانده‌ام.»

او در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره فشار فوتبال حرفه‌ای افزود: «فشار واقعی این است که بدانی اگر نتیجه نگیری، بخش بزرگی از قراردادت را از دست می‌دهی و شاید فصل بعد هیچ تیمی سراغت نیاید. اگر فشار برای قهرمانی باشد، باید بگویم چه فشار مبارک و دوست‌داشتنی‌ای است.»

 

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