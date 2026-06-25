ترکیب احتمالی پاراگوئه و استرالیا

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی استرالیا و پاراگوئه در سومین دیدار مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ برابر یکدیگر قرار می‌گیرند. با توجه به فرمت جدید مسابقات، هر دو تیم همچنان شانس بالایی برای حضور در مرحله حذفی دارند، اما پیروزی در این مسابقه صعود به عنوان تیم دوم گروه را قطعی خواهد کرد.

استرالیا رقابت‌ها را با برتری ۲ بر صفر مقابل ترکیه آغاز کرد، اما در دومین مسابقه با همین نتیجه برابر آمریکا شکست خورد. پاراگوئه نیز پس از باخت مقابل آمریکا، با پیروزی برابر ترکیه امیدهای خود برای صعود را زنده نگه داشت و حالا در جدالی مستقیم برابر استرالیا قرار می‌گیرد.

با توجه به شرایط جدول، انتظار می‌رود هر دو تیم با رویکردی محتاطانه وارد زمین شوند. آمار تقابل‌های گذشته نیز به سود استرالیاست؛ پاراگوئه در پنج دیدار دوستانه اخیر برابر این تیم موفق به کسب پیروزی نشده است.

پاراگوئه در این مسابقه میگل آلمیرون را به دلیل محرومیت در اختیار ندارد و احتمالاً مائوریسیو جانشین او در خط حمله خواهد شد. در سوی مقابل، تونی پاپاوویچ به دلیل مصدومیت متیو لکی، احتمالاً بار دیگر از نستوری ایرانکوندا در ترکیب اصلی استفاده می‌کند؛ بازیکنی که در دیدار مقابل ترکیه موفق به گلزنی شده بود.

ترکیب احتمالی پاراگوئه

کارلوس گیل، سانتیاگو کاسرس، گوستاو گومز، عمر الدرته، جونیور آلونسو، مائوریسیو، دیگو گومز، آندرس کوباس، ماتیاس گالارزا، ایسیدرو پیتا، خولیو انسیسو

ترکیب احتمالی استرالیا

پاتریک بیچ، جیکوب ایتالیانو، الساندرو چیرکاتی، هری سوتار، کامرون برگس، جوردن بوس، کانر متکالف، ایدن اونیل، پائول اوکون-انگستلر، محمد توره، نستوری ایرانکوندا

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