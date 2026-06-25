انتقال دائمی هینکاپیه به آرسنال قطعی شد

به گزارش ایلنا، پیرو هینکاپیه، مدافع ملی‌پوش اکوادور، انتقال خود از بایرلورکوزن به آرسنال را به صورت دائمی تکمیل کرد.

آرسنال تابستان گذشته این بازیکن را به صورت قرضی به خدمت گرفته بود و در همان زمان برای فعال‌سازی بند خرید او با پرداخت ۴۵ میلیون پوند (۵۲ میلیون یورو) به توافق رسیده بود.

هینکاپیه ۲۴ ساله در فصل گذشته زیر نظر میکل آرتتا در مجموع ۳۹ مسابقه در تمامی رقابت‌ها برای آرسنال به میدان رفت و نقش خود را در قهرمانی توپچی‌ها در لیگ برتر انگلیس ایفا کرد.

باشگاه بایرلورکوزن نیز با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد: «شرایط مربوط به بند خرید این بازیکن محقق شده و به همین دلیل هینکاپیه در سال‌های آینده به حضور خود در لیگ برتر انگلیس و باشگاه لندنی آرسنال ادامه خواهد داد.»

این مدافع اکوادوری در حال حاضر همراه با تیم ملی کشورش در جام جهانی حضور دارد و اکوادور باید روز پنج‌شنبه در یکی از دیدارهای این رقابت‌ها به مصاف آلمان برود.

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