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خط قرمز پیاتزا روی نام یک ستاره

ترکیب تیم ملی والیبال ایران مقابل آمریکا

ترکیب تیم ملی والیبال ایران مقابل آمریکا
کد خبر : 1804334
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سرمربی تیم ملی والیبال ایران برای دیدار حساس برابر آمریکا در لیگ ملت‌های والیبال، با ایجاد یک تغییر در ترکیب، شایان محرابی را جایگزین محمد ولی‌زاده در فهرست ۱۴ نفره تیم کرد.

به گزارش ایلنا،  تیم ملی والیبال ایران پس از شکست برابر فرانسه، خود را برای دیدار حساس مقابل آمریکا در لیگ ملت‌های والیبال آماده کرده است؛ مسابقه‌ای که می‌تواند تأثیر مهمی در ادامه مسیر شاگردان روبرتو پیاتزا در این رقابت‌ها داشته باشد.

پیاتزا برای این دیدار تصمیم به ایجاد تغییر در ترکیب تیم گرفت و محمد ولی‌زاده، سرعتی‌زن تیم ملی، پس از حضور در پنج مسابقه متوالی از فهرست ۱۴ نفره کنار گذاشته شد. به جای او، شایان محرابی در ترکیب ایران برابر آمریکا حضور خواهد داشت.

ولی‌زاده در هفته دوم لیگ ملت‌ها با مصدومیت دست‌وپنجه نرم کرده و عملکردی پرنوسان نیز از خود به نمایش گذاشته بود؛ موضوعی که در کنار شرایط جسمانی، از دلایل اصلی این تصمیم کادر فنی به شمار می‌رود.

ترکیب تیم ملی والیبال ایران مقابل آمریکا

اسامی بازیکنان حاضر در ترکیب تیم ملی والیبال ایران مقابل آمریکا به شرح زیر است:

  • مرتضی شریفی
  • عرشیا به‌نژاد
  • سید عیسی ناصری
  • علی حاجی‌پور
  • علی حق‌پرست
  • یوسف کاظمی
  • محمدرضا حضرت‌پور

اکنون باید دید این تغییر تنها برای دیدار مقابل آمریکا اعمال شده یا در ادامه رقابت‌ها و بازی‌های پیش‌روی ایران برابر ژاپن و کوبا نیز جایگاه ولی‌زاده در ترکیب تیم ملی دستخوش تغییر خواهد شد.

 

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