آمریکا به دنبال برد سوم
ترکیب احتمالی آمریکا و ترکیه
تیمهای ملی آمریکا و ترکیه در آخرین دیدار مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف هم میروند؛ دیداری که برای آمریکای صعودکرده فرصتی برای حفظ روند پیروزیها و برای ترکیه آخرین شانس ثبت نتیجهای قابل قبول خواهد بود.
به گزارش ایلنا، تیمهای ملی آمریکا و ترکیه در سومین دیدار مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل یکدیگر قرار میگیرند. آمریکا با دو پیروزی متوالی برابر پاراگوئه و استرالیا، صعود خود را به عنوان صدرنشین گروه D قطعی کرده است، اما ترکیه پس از دو شکست پیاپی و بدون گل زده، شانسی برای حضور در مرحله حذفی ندارد.
با توجه به صعود زودهنگام آمریکا، انتظار میرود مائوریسیو پوچتینو با ایجاد تغییرات گسترده در ترکیب، به تعدادی از بازیکنان اصلی خود استراحت بدهد و فرصت بیشتری در اختیار نفرات ذخیره قرار دهد. با این حال، آمریکاییها همچنان از شانس بالایی برای ثبت سومین پیروزی متوالی برخوردار هستند.
در سوی مقابل، شاگردان وینچنزو مونتلا با وجود در اختیار داشتن مهرههای هجومی مطرح، در دو مسابقه گذشته موفق به گلزنی نشدهاند و حالا امیدوارند با ارائه نمایشی بهتر، جام جهانی را با کسب امتیاز یا حداقل ثبت نخستین گل خود به پایان برسانند. همچنین در ترکیب آمریکا نیز احتمال استراحت برخی ستارهها وجود دارد تا بازیکنانی مانند جیو رینا و هجی رایت فرصت بیشتری برای خودنمایی پیدا کنند.
ترکیب احتمالی ترکیه
اوغورجان چاکر، مرت مولدور، مریح دمیرال، عبدالکریم بارداکچی، فردی کادیاوغلو، اسماعیل یوکسک، هاکان چالهاناوغلو، باریش آلپر یلماز، آردا گولر، کنان یلدیز، کرم آکتورکاوغلو
ترکیب احتمالی آمریکا
مت فریس، الکس فریمن، مارک مکنزی، آستون تراستی، سرجینیو دست، وستون مککنی، سباستین برهالتر، رایان آرفستن، الکسجاندرو زندخاس، جیو رینا، هجی رایت