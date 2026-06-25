تونس به دنبال پایان آبرومندانه جام جهانی
ترکیب احتمالی هلند و تونس
تیمهای ملی هلند و تونس بامداد جمعه در آخرین دیدار مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف هم میروند؛ دیداری که برای هلند فرصتی برای حفظ روند موفقیت و برای تونس آخرین شانس پایان دادن به رقابتها با نمایشی قابل قبول است.
به گزارش ایلنا، تیمهای ملی هلند و تونس بامداد جمعه به وقت ایران در سومین و آخرین دیدار خود از مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ برابر یکدیگر قرار میگیرند. در حالی که صعود هلند به مرحله حذفی از قبل قطعی شده و تونس نیز شانسی برای ادامه حضور در مسابقات ندارد، شاگردان رونالد کومان همچنان با هدف تثبیت صدرنشینی و حفظ روند پیروزیهای خود وارد میدان خواهند شد.
هلند در دومین دیدار مرحله گروهی با پیروزی پرگل ۵ بر یک مقابل سوئد، صدر جدول گروه F را از آن خود کرد و حالا امیدوار است با کسب یک برد دیگر، با روحیهای بالا راهی مرحله یکهشتم نهایی شود.
در سوی مقابل، تونس عملکردی ناامیدکننده در این رقابتها داشته و در دو بازی ابتدایی خود بدون گل زده، ۹ بار دروازهاش باز شده است. شاگردان هروه رنار اکنون تلاش میکنند از ثبت یک رکورد منفی تاریخی جلوگیری کرده و با ارائه نمایشی بهتر برابر یکی از مدعیان، جام جهانی را با نتیجهای آبرومندانه به پایان برسانند.
ترکیب احتمالی هلند: فربروخن، دومفریس، فنهکه، فندایک، فندهفن، دییونگ، گراونبرخ، ریندرز، سامرویل، بروبی، خاکپو
ترکیب احتمالی تونس: رحمان، والری، برون، تالبی، عبدی، صخیری، خضیره، مجبری، غربی، مستوری و سعد