ترکیب احتمالی هلند و تونس

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی هلند و تونس بامداد جمعه به وقت ایران در سومین و آخرین دیدار خود از مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ برابر یکدیگر قرار می‌گیرند. در حالی که صعود هلند به مرحله حذفی از قبل قطعی شده و تونس نیز شانسی برای ادامه حضور در مسابقات ندارد، شاگردان رونالد کومان همچنان با هدف تثبیت صدرنشینی و حفظ روند پیروزی‌های خود وارد میدان خواهند شد.

هلند در دومین دیدار مرحله گروهی با پیروزی پرگل ۵ بر یک مقابل سوئد، صدر جدول گروه F را از آن خود کرد و حالا امیدوار است با کسب یک برد دیگر، با روحیه‌ای بالا راهی مرحله یک‌هشتم نهایی شود.

در سوی مقابل، تونس عملکردی ناامیدکننده در این رقابت‌ها داشته و در دو بازی ابتدایی خود بدون گل زده، ۹ بار دروازه‌اش باز شده است. شاگردان هروه رنار اکنون تلاش می‌کنند از ثبت یک رکورد منفی تاریخی جلوگیری کرده و با ارائه نمایشی بهتر برابر یکی از مدعیان، جام جهانی را با نتیجه‌ای آبرومندانه به پایان برسانند.

ترکیب احتمالی هلند: فربروخن، دومفریس، فن‌هکه، فن‌دایک، فن‌ده‌فن، دی‌یونگ، گراونبرخ، ریندرز، سامرویل، بروبی، خاکپو

ترکیب احتمالی تونس: رحمان، والری، برون، تالبی، عبدی، صخیری، خضیره، مجبری، غربی، مستوری و سعد

انتهای پیام/