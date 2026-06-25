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نبرد مرگ و زندگی

ترکیب احتمالی کوراسائو و ساحل عاج

ترکیب احتمالی کوراسائو و ساحل عاج
کد خبر : 1804326
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تیم‌های ملی کوراسائو و ساحل عاج در هفته سوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ در دیداری حساس به مصاف هم می‌روند؛ مسابقه‌ای که نتیجه آن می‌تواند سرنوشت یکی از سهمیه‌های صعود به مرحله حذفی را مشخص کند.

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی کوراسائو و ساحل عاج پنجشنبه شب در سومین دیدار خود از مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ برابر یکدیگر صف‌آرایی خواهند کرد. هر دو تیم برای حفظ امیدهای صعود به مرحله بعد، به کسب سه امتیاز این مسابقه نیاز دارند و به همین دلیل این دیدار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

کوراسائو که در دو بازی گذشته تنها یک امتیاز کسب کرده، پس از شکست سنگین برابر آلمان، در دیدار قبلی با تساوی بدون گل مقابل اکوادور نخستین امتیاز تاریخ خود در جام جهانی را به دست آورد و حالا امیدوار است با ادامه روند رو به رشدش، شگفتی‌ساز شود.

در سوی دیگر، ساحل عاج با سه امتیاز شرایط بهتری نسبت به حریف دارد. این تیم پس از چهار پیروزی متوالی پیش از آغاز جام جهانی، رقابت‌ها را با برد برابر اکوادور آغاز کرد اما در دومین بازی با نتیجه ۲ بر یک مغلوب آلمان شد و اکنون برای قطعی کردن صعود، به دنبال بازگشت به مسیر پیروزی است.

ترکیب احتمالی کوراسائو:  روم، برنت، گاری، اوبیسپو، فلورانوس، فون‌ویل، چونگ، کومننسیا، باکونا، جی. باکونا و لوکادیا

ترکیب احتمالی ساحل عاج:  فوفانا، دوئه، کوسونو، آگبادو، کنان، سنگاره، کسیه، اینائو اولای، دیالو، بونی و دیومانده

 

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