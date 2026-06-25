به گزارش ایلنا، لیونل مسی چهارشنبه، ۲۴ ژوئن، در حالی سالروز تولد ۳۹ سالگی خود را جشن گرفت که تیم ملی آرژانتین در اردوی تمرینی کانزاس سیتی به سر می‌برد؛ سناریویی تکراری که در طول دوران ۲۰ ساله حضور او در رده ملی بارها و بارها اتفاق افتاده است. کاپیتان آلبی‌سلسته تصویری از این جشن شبانه در کنار هم‌تیمی‌هایش را در صفحات مجازی خود به اشتراک گذاشت و از تمام کسانی که به او تبریک گفته بودند تشکر کرد، اما در این بین یک قاب و جزئیات خاص تمام توجهات را به خود دزدید.

مسی در ۳۹ سالگی یک بار دیگر روز تولدش را در دل بازی‌های جام جهانی سپری می‌کند؛ آن هم در شرایطی که همچنان مرد اول و بی‌رقیب آرژانتین است و پس از به ثمر رساندن ۵ گل تنها در دو مسابقه و تکیه زدن بر صدر جدول گلزنان تورنمنت، جایگاه خود را در بالاترین سطح فوتبال جهان تثبیت کرده است.

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فوق‌ستاره آرژانتینی به مناسبت تولدش تصویری را در استوری اینستاگرام خود منتشر کرد و نوشت: «دیشب کار را با یک سورپرایز خیلی قشنگ شروع کردیم.» لئو با قرار دادن یک ایموجی لبخند اضافه کرد: «ممنونم!!»

در این تصویر، مسی در محاصره رفقای صمیمی‌اش یعنی رودریگو دی‌پائول، لاندرو پاردس، لیساندرو مارتینز، جووانی لو سلسو، ناهوئل مولینا و نیکولاس اوتامندی دیده می‌شود و ماریو دِ استفانو، تدارکاتچی افسانه‌ای و محبوب تیم که بازیکنان او را «ماریتو» صدا می‌زنند نیز در عکس حضور دارد. همه آن‌ها پشت یک کیک تولد با طرح پرچم آبی و سفید آرژانتین که شمع‌های روشن عدد ۳۹ روی آن خودنمایی می‌کرد، ژست گرفته بودند.

نکته‌ای که اصلاً از چشم هواداران پنهان نماند، حرکت هماهنگ و معنادار هم‌تیمی‌های او بود؛ هر کدام از بازیکنان تیشرتی اختصاصی به تن داشتند که عکسی مشترک و یادگاری از خودشان در کنار لئو روی آن چاپ شده بود تا اینگونه به شماره ۱۰ ادای احترام کنند.

در استوری اینستاگرام خولیان آلوارز تصویری از یک نوشته احساسی برای مسی منتشر شد که در آن آمده بود: «به تو، کسی که زندگی ما را تغییر داد، کسی که لحظاتی فراموش‌نشدنی به ما هدیه کرد و به ما باور داد که رویاها ممکن هستند... قشنگ‌ترین بخش داستان فقط تماشا کردنش نبود، بلکه زندگی کردنش در کنار تو بود! تولدت مبارک کاپیتان، ما عاشق تو هستیم. امیدواریم بی‌نهایت شاد باشی!»

همزمان، سیل پیام‌های تبریک برای کاپیتان آرژانتین روانه شد. آنتونلا روکوزو، همسر مسی، با انتشار یک متن عاشقانه و تصاویری دیده‌نشده از لحظات خاص زندگی مشترکشان در صدر توجهات قرار گرفت. باشگاه‌های سابق و فعلی او از جمله اینتر میامی، بارسلونا، پاری سن ژرمن و نیوولرز اولد بویز به همراه فدراسیون فوتبال آرژانتین (AFA) نیز با انتشار ویدیوهایی به تمجید از دوران حرفه‌ای باشکوه و تاثیر ماندگار او بر تاریخ فوتبال پرداختند.

مسی فرسنگ‌ها با استراحت و جشن گرفتن فاصله ایجاد کرده؛ چرا که با انتشار ویدیویی از تمرینات سخت خود در سالن بدنسازی آن هم درست یک ساعت پیش از لحظه تولدش، میزان تعهد بالای خود به این جام و تیمش را به رخ همگان کشید.

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با توجه به اینکه صعود آرژانتین به مرحله یک‌شانزدهم نهایی قطعی شده و آن‌ها رویای دفاع از عنوان قهرمانی خود در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر را در سر می‌پرورانند، لئو مصمم به نظر می‌رسد تا همچنان به نوشتن نام خود در کتاب‌های تاریخ فوتبال ادامه دهد. اکنون آلبی‌سلسته خود را آماده می‌کند تا در آخرین دیدار مرحله گروهی، روز شنبه بیست‌وهفتم در ورزشگاه دالاس به مصاف تیم ملی اردن برود.

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