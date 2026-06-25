لیونل مسی در بازی بعدی آرژانتین غایب است؟

به گزارش ایلنا، تیم ملی آرژانتین پس از آنکه با اقتدار بلیت صعود خود به مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی را به عنوان صدرنشین گروه J رزرو کرد، روز شنبه برابر اردن صف‌آرایی خواهد کرد. با توجه به قطعی شدن جایگاه نخست، لیونل اسکالونی در نظر دارد برای محافظت از ستاره‌های اصلی خود، یک ترکیب کاملاً جایگزین و متفاوت را روانه میدان کند.

قهرمان جهان به ندرت به استراحت مطلق تن می‌دهد؛ چرا که هر دو فوق‌ستاره محبوب یعنی امیلیانو مارتینز و لیونل مسی به شدت برای حضور در این مسابقه پافشاری می‌کنند.

طغیان غول‌ها علیه نیمکت‌نشینی

دروازه‌بان سرشناس استون ویلا پس از پشت سر گذاشتن مصدومیت شکستگی انگشت حلقه دست راست خود، اکنون به بهبودی کامل رسیده است. «دیبو» که به واسطه روحیه جنگندگی و تشنه رقابت بودنش شناخته می‌شود، قرار است جلسه نهایی را با کادر فنی برگزار کند، اما تمام شواهد نشان می‌دهد که او از سوت آغاز بازی درون خط دروازه خواهد ایستاد.

از سوی دیگر، کاپیتان افسانه‌ای آلبی‌سلسته که تا اینجای تورنمنت آمار شگفت‌انگیز ثبت 5 گل در 2 بازی را در کارنامه دارد، مایل است مقابل این تیم آسیایی به میدان برود. کادر پزشکی اسکالونی همچنان در حال ارزیابی این موضوع است که آیا شماره ۱۰ مسابقه را از ابتدا آغاز کند یا در نیمه دوم به عنوان یار تعویضی وارد زمین شود تا فشار بدنی روی او مدیریت شود.

هواداران حاضر در استادیوم تقریباً می‌توانند مطمئن باشند که یک بار دیگر جادوی این نابغه را از نزدیک تماشا خواهند کرد. اگرچه این دو ستاره ستون‌های غیرقابل‌جایگزین قهرمان جهان هستند، اما حضور آن‌ها در زمین بسیار حساب‌شده خواهد بود، چرا که اسکالونی تصمیم گرفته سایر بخش‌های تخته تاکتیکی خود را کاملاً دگرگون کند.

فرصت طلایی برای نیمکت‌نشینان آلبی‌سلسته

این تغییرات وسیع در تمامی خطوط زمین اعمال خواهد شد تا فرصتی طلایی در اختیار بازیکنان ذخیره قرار گیرد تا پیش از آغاز مراحل حذفی و مرگبار، توانایی‌های خود را به اثبات برسانند. در خط دفاعی، گونزالو مونتیل پس از رهایی از بند مصدومیت و گرفتگی عضلانی، آماده است تا به پست دفاع راست بازگردد. نیکولاس اوتامندی باتجربه رهبری قلب خط دفاع را بر عهده خواهد داشت و از میان مارکوس سنسی یا فاکوندو مدینا یک نفر زوج او خواهد شد، در حالی که نیکولاس تاگلیافیکو در جناح چپ خط دفاعی به کار گرفته می‌شود.

کمی جلوتر در مستطیل سبز، لاندرو پاردس نبض بازی را در میانه میدان در دست می‌گیرد و در کنار او از میان ازکیل پالاسیوس یا والنتین بارکوی چندپسته، یک بازیکن قرار خواهد گرفت. در بال‌های هجومی نیز انتظار می‌رود جولیانو سیمئونه و جووانی لو سلسو برای تزریق سرعت و خلاقیت به خط حمله اضافه شوند؛ چیدمانی که شباهت زیادی به الگوهای تاکتیکی اسکالونی در دیدارهای تدارکاتی پیش از جام جهانی دارد.

در نهایت، در راس خط آتش تیم، خولیان آلوارز به جای لائوتارو مارتینز مامور گلزنی خواهد بود و خوزه لوپز تنومند نیز در نیمه دوم شانس حضور در زمین را پیدا خواهد کرد. در صورتی که لیونل مسی برای اولین بازی حذفی حفظ شود یا زودتر از زمین بیرون بیاید، نیکو پاز کاملاً آماده و مسلح است تا وظیفه بازی‌سازی و فرماندهی حملات آرژانتین را بر عهده بگیرد.

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