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شبیخون جادوگر به جام جهانی با فرمان پدر

مثل روز آخر زندگی‌ات بجنگ

مثل روز آخر زندگی‌ات بجنگ
کد خبر : 1804314
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پدر نیمار پس از بازگشت چند دقیقه‌ای این فوق‌ستاره به مستطیل سبز در دیدار با اسکاتلند، با انتشار پیامی حماسی از او خواست تا در ادامه جام جهانی بی‌پرواتر از همیشه برای موفقیت سلسائو بجنگد.

به گزارش ایلنا، پدر نیمار جونیور تنها چند ساعت پیش از رویارویی حساس برزیل و اسکاتلند در دور سوم مرحله گروهی جام جهانی، ویدیویی تاثیرگذار و احساسی را در صفحات اجتماعی خود به اشتراک گذاشت. این پست که در حساب اینستاگرام پدر نیمار منتشر شد، شامل برشی از سخنرانی شورانگیز و مهیج این ستاره باشگاه سانتوس در رختکن است که در آن به مرور درس‌هایی می‌پردازد که پدرش از سنین کودکی در گوش او زمزمه کرده بود.

در این ویدیو که تاریخ اصلی آن به مه ۲۰۲۵ و جریان فینال کینگز لیگ برتر در آلیانز پارک بازمی‌گردد، نیمار در حال گفتگو با هم‌تیمی‌هایش دیده می‌شود و می‌گوید: «پدرم همیشه به من می‌گفت، می‌دانید؟ هر بار که پا به مستطیل سبز می‌گذاشتم، او می‌گفت: "پسرم، بدو، تمام وجودت را بگذار و طوری بازی کن که انگار این آخرین مسابقه زندگی توست". پس بدو برادر من، طوری بدو که انگار امروز آخرین روز زندگی توست.»

مثل روز آخر زندگی‌ات بجنگ

بازگشت روحیه‌بخش شماره ۱۰ به اردوی برزیل

زمان انتشار این پست اهمیت بسیار بالایی داشت، چرا که نیمار خود را برای اولین حضورش پس از پشت سر گذاشتن مصدومیت ساق پا آماده می‌کرد. این فوق‌ستاره ۳۴ ساله در تاریخ ۱۷ مه و در جریان شکست ۳ بر ۰ سانتوس مقابل کوریتیبا دچار این آسیب‌دیدگی تلخ شده بود تا نگرانی‌های زیادی را در آستانه تورنمنت بزرگ تابستانی برای هوادارانش ایجاد کند.

نیمار برای بازی مقابل اسکاتلند نامش در میان نیمکت‌نشینان قرار گرفت. این مهاجم افسانه‌ای پس از سفر به میامی و ملحق شدن به اردوی سلسائو، روند درمان و ریکاوری خود را با موفقیت کامل پشت سر گذاشت تا به عنوان یک بازیکن ذخیره شرایط بازی را به دست آورد؛ موضوعی که یک تزریق روحیه و بمب روانی بزرگ برای اردوی برزیلی‌ها در مسیر صعود در این تورنمنت به شمار می‌رفت.

مثل روز آخر زندگی‌ات بجنگ

یادآوری روزهای پادشاهی فوق‌ستاره

ویدیویی که توسط پدر نیمار به اشتراک گذاشته شد، صرفاً به این جملات حماسی محدود نمی‌شد؛ بلکه این کلیپ یک مونتاژ هنرمندانه و مرور خاطرات از دوران درخشان حضور این مهاجم تکنیکی با پیراهن تیم ملی برزیل بود. در این ویدیو گل‌های استثنایی و لحظات ماندگار او در سال‌های گذشته به تصویر کشیده شده بود، از جمله گل خارق‌العاده و تماشایی او به کرواسی در یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۲؛ مسابقه‌ای که در نهایت با ضربات بی‌رحم پنالتی به یک ضایعه و قاب غمناک برای سلسائو تبدیل شد.

با تلفیق آن سخنرانی پرشور رختکن و گل‌های نمادین، این پیام به عنوان یک یادآوری آشکار از اهمیت همیشگی و تمام‌نشدنی نیمار برای فوتبال برزیل عمل کرد. علیرغم تمامی کابوس‌های مصدومیت و بازگشت او به فوتبال باشگاهی آمریکای جنوبی و تیم سانتوس، او همچنان همان مهره مار و نماد اصلی برزیل است که آرزوهای یک ملت در تورنمنت‌های بزرگ پیرامون ساق‌های او شکل می‌گیرد.

مثل روز آخر زندگی‌ات بجنگ

وضعیت جدول گروه مرگ در مسیر صعود

برزیل پیش از این مسابقه با کسب ۴ امتیاز از تساوی ۱–۱ مقابل مراکش و پیروزی مقتدرانه ۳ بر ۰ برابر هائیتی در صدر جدول گروه C تکیه زده بود. در سوی مقابل، اسکاتلند با ۳ امتیاز رده سوم را در اختیار داشت؛ آن‌ها هائیتی را ۱ بر ۰ شکست داده بودند اما با همین نتیجه مغلوب مراکش شده بودند، تیمی که هم‌امتیاز با برزیل در جایگاه دوم قرار داشت.

نیمار در طول دوران حرفه‌ای و درخشان خود تا کنون ۱۳ بار در ادوار مختلف جام جهانی به میدان رفته که حاصل آن ثبت ۸ گل ارزشمند و ارسال ۴ پاس گل بوده است.

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