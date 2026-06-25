لباس نیمار بر تن مروارید لاروخا

به گزارش ایلنا، در تب‌وتاب جام جهانی ۲۰۲۶، یک حاشیه جذاب در خارج از مستطیل سبز بار دیگر ابعاد جدیدی از شیفتگی و علاقه لامین یامال به نیمار را بر ملا کرد. ستاره نوظهور و بی‌چون‌وچرای تیم ملی اسپانیا در یک حضور علنی با کلاه تیم ملی برزیل دیده شد؛ حرکتی که بلافاصله مانند بمب در فضای مجازی صدا کرد و توجه شدید هواداران فوتبال را به خود جلب نمود.

شیطنت جدید مروارید لاروخا برای نیمار

شیلا ابانا، مادر لامین یامال، یک ویدیوی خانوادگی را در صفحات اجتماعی خود به اشتراک گذاشت که در آن ستاره بارسلونا روی مبل نشسته و در حال تماشای دویدن و بازی کردن برادر کوچکش در پذیرایی خانه است. با این حال، صحنه‌ای که در ابتدا یک تصویر کاملاً عادی و روزمره به نظر می‌رسید، خیلی زود موجی از هیجان را در میان هواداران برزیل ایجاد کرد. علت چه بود؟ یک جزئیات خاص در پوشش لامین. یامال در این ویدیو با کلاه زرد و سبزرنگ سلسائو ظاهر شده است؛ آن هم درست پیش از مسابقه حساس سلسائو مقابل اسکاتلند در دور پایانی مرحله گروهی.

این تصویر اصلاً از دید تیزبین رسانه‌ها پنهان نماند، چرا که رابطه احساسی و قدیمی یامال و نیمار بر کسی پوشیده نیست. این ملی‌پوش اسپانیایی بارها در مصاحبه‌های خود اعتراف کرده که فوق‌ستاره برزیلی یکی از اصلی‌ترین الگوهای دوران کودکی‌اش بوده و تاثیر بسزایی در شکل‌گیری سبک بازی تکنیکی او داشته است.

در شرایطی که برخی این کلاه را صرفاً یک اکسسوری ساده می‌دانستند، برای بسیاری دیگر این یک نشانه آشکار از احترام عمیق یامال به آقای گل تاریخ فوتبال برزیل بود. حتی برخی از کاربران با لحنی طنزآمیز به این اتفاق واکنش نشان دادند و خواهان اعطای تابعیت برزیلی به او شدند. یکی از هواداران نوشت: «اینکه این بچه در برزیل به دنیا نیامده، یک باگ بزرگ در ماتریکس است!» کاربر دیگری کامنت گذاشت: «باید به او شناسنامه برزیلی بدهند، فوتبال این پسر کاملاً برزیلی است.» و شخص دیگری مدعی شد: «اگر نیمار امروز گل بزند، این بچه از خوشحالی دیوانه خواهد شد.»

قاب مشترک آرزوهای لامین و جادوگر برزیل

جنجال کلاه برزیلی لامین یامال دقیقاً در روزهای خاصی برای نیمار رقم خورده است؛ چرا که این ستاره ۳۴ ساله پس از پشت سر گذاشتن دوران طولانی ریکاوری بدنی، بار دیگر به مهره‌ای کلیدی در خط حمله تیمش تبدیل شده است. مهاجم تکنیکی برزیل از ۱۷ اکتبر ۲۰۲۳ و پس از مصدومیت شدید زانو در جریان مسابقات انتخابی آمریکای جنوبی مقابل اروگوئه، روزهای سختی را دور از میدان سپری کرد، اما حضور دوباره او در لیست تیم ملی که با تایید کارلو آنجلوتی همراه بود، رسماً بازگشت این جادوگر به جمع طلایی‌پوشان را رقم زد.

این در حالی است که برزیل پیش از این در رقابت‌های خود پیروزی قاطع ۳ بر ۰ مقابل هائیتی و تساوی ۱–۱ برابر مراکش را ثبت کرده بود. از سوی دیگر، لامین یامال و تیم ملی اسپانیا نیز پس از برد پرگل ۴ بر ۰ مقابل عربستان سعودی و تساوی بدون گل برابر کیپ‌ورد، خود را برای یک نبرد سخت و سرنوشت‌ساز در ورزشگاه گوادالاخارای مکزیک مقابل تیم ملی اروگوئه آماده می‌کنند.

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