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شورش برزیلی‌ها علیه کارلتو

هزاران امضا برای فیکس شدن الماس ۱۹ ساله برزیل

هزاران امضا برای فیکس شدن الماس ۱۹ ساله برزیل
کد خبر : 1804305
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مصدومیت ناگهانی رافینیا باعث شده تا هواداران تیم ملی برزیل با راه‌اندازی یک کارزار بزرگ و جمع‌آوری هزاران امضا، از کارلو آنچلوتی بخواهند تا اندریک ۱۹ ساله را در ترکیب اصلی سلسائو قرار دهد.

به گزارش ایلنا، شروع جام جهانی ۲۰۲۶ آن‌طور که کارلو آنچلوتی برای برزیل تصور می‌کرد پیش نرفت، اما این سرمربی ایتالیایی پس از تساوی ۱–۱ در بازی افتتاحیه مقابل مراکش، هرگز نگران بازگشت تیمش به ریل پیروزی نبود؛ چرا که انفجار سلسائو در همان نیمه اول بازی دوم، برد راحت ۳ بر ۰ مقابل هائیتی را رقم زد. آنجلوتی رافینیا را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد، از سوی دیگر، با وجود اینکه نیمار پس از پشت سر گذاشتن مصدومیت ساق پا شرایط بازی را پیدا کرده، اما هنوز برای حضور در ترکیب فیکس آماده نیست. کارلو گزینه‌های زیادی برای انتخاب دارد، اما یک بازیکن وجود دارد که اکثر هواداران برزیل می‌خواهند او را به عنوان جانشین رافینیا در زمین ببینند: اندریک.

هزاران امضا برای فیکس شدن الماس ۱۹ ساله برزیل

این پدیده ۱۹ ساله در جریان پیروزی برزیل مقابل هائیتی ۲۶ دقیقه بازی کرد، اما تنها ۸ بار لمس توپ داشت. او البته توپ را به تور دروازه حریف چسباند، اما این گل به دلیل آفساید مردود اعلام شد. همین حضور کوتاه کافی بود تا هواداران نه‌تنها خواهان فیکس شدن او شوند، بلکه برای رساندن صدای خود به گوش آنجلوتی دست به اقدام عجیبی بزنند.

هزاران امضا برای فیکس شدن الماس ۱۹ ساله برزیل

طومار اینترنتی برای تغییر در خط حمله سلسائو

بر اساس گزارش‌های رسیده، یک کارزار و طومار اینترنتی در سایت StartEndrick.com به راه افتاده که تا این لحظه بیش از ۱۳ هزار امضا جمع‌آوری کرده است. البته که این جنجال‌ها تاثیر مستقیمی روی کادر فنی ندارد و در نهایت این آنچلوتی است که تصمیم نهایی را برای انتخاب ترکیب اصلی می‌گیرد. رایان پس از مصدومیت رافینیا در بازی دوم، به عنوان جانشین مستقیم او وارد زمین شد و یک وینگر تخصصی‌تر به شمار می‌رود، در حالی که اندریک در قلب خط حمله و به عنوان مهاجم نوک کارایی بسیار بهتری دارد.

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