چراغ سبز فوقستاره به ماجراجویی در ۴۳ سالگی
مسی احتمال حضور در جام جهانی ۲۰۳۰ را رد نکرد
در حالی که تیم ملی آرژانتین صعود خود را به مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ قطعی کرده است، لئو مسی با ابراز تمایل برای تداوم بازیهای ملی تا زمان آمادگی بدنی، گمانهزنیها درباره حضورش در جام جهانی ۲۰۳۰ را به شدت افزایش داد.
به گزارش ایلنا، لیونل مسی بار دیگر در قاب جام جهانی دست به تاریخسازی زد و همزمان، دری را باز گذاشت که تا پیش از این به نظر میرسید برای همیشه بسته شده است. کاپیتان هوشمند تیم ملی آرژانتین پس از تبدیل شدن به گلزنترین بازیکن تاریخ جام جهانی با ثبت پنج گل تنها در دو مسابقه، اعلام کرد که در حال حاضر به آیندهای دور فکر نمیکند؛ او این بار از رد کامل احتمال حضورش در جام جهانی ۲۰۳۰ خودداری کرد تا موجی از شایعات شکل بگیرد.
فوقستاره شماره ۱۰ آلبیسلسته تورنمنت فوقالعاده و بینظیری را در جام جهانی ۲۰۲۶ پشت سر میگذارد. او پس از آتشبازی و ثبت یک هتتریک تماشایی مقابل الجزایر و سپس بریس در جریان پیروزی قاطع آرژانتین برابر اتریش، شمار گلهای خود در تاریخ جامهای جهانی را به عدد ۱۸ رساند تا رکورد تاریخی میروسلاو کلوزه آلمانی را بشکند و به تنهایی بر قله تکیه بزند. مسی با زدن ۵ گل در دو مسابقه ابتدایی، رهبر بیچونوچرای خط حمله مدافع عنوان قهرمانی است.
حرکت جنجالی لئو رو به نیمکت اتریش
این دستاوردهای کهکشانی زمانی ارزش بیشتری پیدا میکنند که بدانیم درست دو روز پیش از سالروز تولد ۳۹ سالگی او رقم خوردهاند. به همین دلیل، وقتی او پس از درخشش مقابل اتریش قصد ترک زمین را داشت، با این سوال مواجه شد که چه حسی از شکستن رکوردهای افسانهای دارد: «واقعیت این است که من با فکر کردن به این چیزها بازی نمیکنم.» لئو با تایید این جملات اضافه کرد که تمرکزش تنها روی زمان حال و ارائه بهترین عملکرد در هر مسابقه است تا اثرات گذر زمان را خنثی کند.
در ادامه، گزارشگر شبکه تلهفه احتمال حضور در هفتمین جام جهانی در سن ۴۲ سالگی را مطرح کرد؛ چیزی که لئو تا همین چند روز پیش به شدت آن را رد کرده بود، اما این بار با لبخندی مرموز، در را نیمهباز گذاشت: «باید ببینیم در آینده چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.» لئو با این پاسخ زیرکانه، هدف دوری مانند جام جهانی ۲۰۳۰ را نه کاملاً تکذیب کرد و نه تعهدی برای آن داد.
این در حالی است که حدود یک هفته پیش، لئو در واکنش به این موضوع صراحتاً گفته بود: «نه، نه، قطعاً این اتفاق نمیافتد.» دقیقاً به همین خاطر است که تردید فعلی او برای ادامه این مسیر طولانی، انواع گمانهزنیها و البته هیجان شدیدی را در میان هوادارانش در سراسر جهان به پا کرده است.
پادشاهی که هرگز پیر نمیشود
حقیقت این است که لئو همیشه در تایید حضورش در تورنمنتهای بزرگ با احتیاط رفتار کرده است. مسی پس از فتح جام جهانی ۲۰۲۲ اعتراف کرده بود که به دلیل شرایط بدنیاش برای بازی در کوپا آمهریکا ۲۰۲۴ و جام جهانی 2026 است؛ اما او در نهایت مقابل کلمبیا قهرمان شد و حالا با دو بازی اول خود در این جام، بار دیگر تاریخ را تسلیم خود کرده است.
کاپیتان آلبیسلسته به اولین فوتبالیست تاریخ تبدیل شد که طعم حضور در ۶ دوره جام جهانی را میچشد؛ افتخاری ناب که او را در کنار ممو اوچوا و کریستیانو رونالدو قرار میدهد.
او در اولین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل الجزایر هتتریک کرد تا به مسنترین بازیکن تاریخ تبدیل شود که در این رقابتها موفق به ثبت سه گل در یک بازی میشود. او چند روز بعد با تبدیل شدن به بهترین گلزن تاریخ جام جهانی، دارنده بیشترین برد (۱۸ پیروزی)، بیشترین بازی (۲۸ مسابقه) و بیشترین دقایق حضور در میدان (۲۴۸۹ دقیقه)، میراث خود را دستنیافتنیتر از قبل کرد.
این عملکرد اعجابانگیز نهتنها رکوردهای جدیدی به نام او زد، بلکه شور و هیجان بیسابقهای میان هواداران فوتبال ایجاد کرده است. اگرچه هنوز بیش از یک ماه تا پایان تورنمنت باقی مانده، اما با توجه به آمادگی فوقالعاده مسی، از همین حالا خیلیها رویای دیدن لئو در جام جهانی ۲۰۳۰ را در سر میپرورانند. با این حال، مسی به وضوح نشان داده که در حال حاضر تمام تمرکز خود را روی دفاع از عنوانی که در سال ۲۰۲۲ با آرژانتین به دست آورد، گذاشته است.
او اکنون خود را برای پایان دادن به مرحله گروهی در دیدار روز شنبه ۲۷ ژوئن مقابل اردن آماده میکند؛ نبردی که ساعت ۱۰ شب به وقت شرق آمریکا در استادیوم دالاس برگزار خواهد شد.