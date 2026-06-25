خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

درخشش دوباره و افزایش قیمت روبن وارگاس در جام جهانی

درخشش دوباره و افزایش قیمت روبن وارگاس در جام جهانی
کد خبر : 1804287
لینک کوتاه کپی شد.

روبن وارگاس، بازیکن تیم ملی سوئیس و باشگاه سویا، با درخشش در جام جهانی و به ثمر رساندن دومین گل خود، توجه‌ها را به خود جلب کرده و ارزشش در بازار نقل و انتقالات به شدت افزایش یافته است.

به گزارش ایلنا، این بازیکن که فصل گذشته را به دلیل مصدومیت‌های متعدد با نوساناتی در عملکردش سپری کرد، در جام جهانی به یکی از بازیکنان کلیدی تیم ملی سوئیس تبدیل شده است. سوئیس با پیروزی ۲-۱ مقابل کانادا به مرحله یک‌هشتم نهایی صعود کرد و وارگاس در این بازی گلزنی کرد و به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد.

باشگاه سویا به دقت وضعیت بازار این بازیکن و هم‌تیمی‌اش دیجبریل سو را زیر نظر دارد. با توجه به عملکرد خوب وارگاس در جام جهانی، انتظار می‌رود ارزش او در بازار افزایش یابد. سویا به دنبال فروش بازیکنانش در تابستان است و وارگاس به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی برای انتقال به باشگاه‌های بزرگ شناخته می‌شود. در حالی که فصل گذشته پیشنهاد ویارئال رد شد، اکنون باشگاه ترک ترابزون‌اسپور و دیگر تیم‌های بزرگ لیگ‌های معتبر به دنبال جذب او هستند.

وارگاس با این دو گل، به تعداد گل‌های یوسف ان‌نسیری در جام جهانی برای سویا رسید و تنها یک گل با رکورد لوئیس فابیانو فاصله دارد که در جام جهانی ۲۰۱۰ سه گل برای برزیل به ثمر رساند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی