درخشش دوباره و افزایش قیمت روبن وارگاس در جام جهانی

به گزارش ایلنا، این بازیکن که فصل گذشته را به دلیل مصدومیت‌های متعدد با نوساناتی در عملکردش سپری کرد، در جام جهانی به یکی از بازیکنان کلیدی تیم ملی سوئیس تبدیل شده است. سوئیس با پیروزی ۲-۱ مقابل کانادا به مرحله یک‌هشتم نهایی صعود کرد و وارگاس در این بازی گلزنی کرد و به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد.

باشگاه سویا به دقت وضعیت بازار این بازیکن و هم‌تیمی‌اش دیجبریل سو را زیر نظر دارد. با توجه به عملکرد خوب وارگاس در جام جهانی، انتظار می‌رود ارزش او در بازار افزایش یابد. سویا به دنبال فروش بازیکنانش در تابستان است و وارگاس به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی برای انتقال به باشگاه‌های بزرگ شناخته می‌شود. در حالی که فصل گذشته پیشنهاد ویارئال رد شد، اکنون باشگاه ترک ترابزون‌اسپور و دیگر تیم‌های بزرگ لیگ‌های معتبر به دنبال جذب او هستند.

وارگاس با این دو گل، به تعداد گل‌های یوسف ان‌نسیری در جام جهانی برای سویا رسید و تنها یک گل با رکورد لوئیس فابیانو فاصله دارد که در جام جهانی ۲۰۱۰ سه گل برای برزیل به ثمر رساند.

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