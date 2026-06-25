اسپانیا - آلمان یا انگلیس - برزیل
تاثیر عجیب برد یا شکست فرانسه مقابل نروژ
فرانسه با شش امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به نروژ، آخرین حریف خود در مرحله گروهی جام جهانی، در آستانه آخرین بازی خود قرار دارد. حال این سوال مطرح است که آیا این تیم باید به دنبال کسب رتبه اول باشد یا دوم.
به گزارش ایلنا، با توجه به جدول فعلی، فرانسه در صورت کسب رتبه اول، در مرحله یکهشتم نهایی با تیمی از بین تیمهای سوم گروهها روبهرو خواهد شد. در حال حاضر، این تیم در صورت پیروزی در بازی مقابل نروژ، میتواند به مصاف سوئد برود و در صورت پیروزی، ممکن است با آلمان در مرحله بعدی روبهرو شود.
اگر فرانسه در این بازی به پیروزی برسد، در مرحله یکچهارم نهایی با یکی از تیمهای ضعیفتر مانند هلند، مراکش یا سوئیس روبهرو خواهد شد. در صورت ادامه این روند، این تیم ممکن است در نیمهنهایی با اسپانیا، که در حال حاضر در صدر گروه خود قرار دارد، دیدار کند.
اما اگر فرانسه در بازی آخر خود مقابل نروژ شکست بخورد و به رتبه دوم برسد، مسیر این تیم به کلی تغییر خواهد کرد. در این صورت، آنها در یکهشتم نهایی با تیم دوم گروه E، که احتمالاً ساحل عاج خواهد بود، روبهرو میشوند.
در مراحل بعدی، این تیم ممکن است با برزیل و سپس انگلستان یا پرتغال روبهرو شود و در نهایت در نیمهنهایی با آرژانتین، قهرمان آخرین جام جهانی، دیدار کند.
به نظر میرسد که انتخاب بین رتبه اول و دوم میتواند تأثیر زیادی بر مسیر فرانسه در این رقابتها داشته باشد.