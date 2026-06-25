پیشنهاد نجومی منچسترسیتی برای الیوت اندرسون

به گزارش ایلنا، منچسترسیتی آماده است تا برای جذب الیوت اندرسون چک را امضا کند. این باشگاه که در شمال غرب انگلستان قرار دارد، در حال حاضر در موقعیت بهتری نسبت به ناتینگهام فارست قرار دارد و به توافقی نزدیک برای انتقال این بازیکن ملی‌پوش (۱۱ بازی ملی) رسیده است. آخرین پیشنهاد سیتی که نزدیک به ۱۴۰ میلیون یورو بود، از سوی ناتینگهام رد شد، اما مذاکرات به سمت قیمت درخواستی این باشگاه که حدود ۱۵۰ میلیون یورو است، پیش می‌رود.

این انتقال می‌تواند به ناتینگهام کمک شایانی کند، چرا که این تیم فصل گذشته در لیگ برتر در رده شانزدهم قرار گرفت. همچنین، منچسترسیتی از یک مزیت بزرگ برخوردار است، زیرا اندرسون (۲۳ ساله) تمایل خود را برای پیوستن به این تیم اعلام کرده است. اگر این انتقال نهایی شود، ممکن است یکی از گران‌ترین انتقالات تاریخ فوتبال باشد و در بین پنج انتقال برتر یا حتی سه انتقال برتر قرار گیرد. اگر مبلغ نهایی از ۱۴۰ میلیون یورو فراتر رود، الیوت اندرسون به گران‌ترین هافبک تاریخ فوتبال تبدیل خواهد شد و رکورد لیگ برتر که به خاطر خرید الکساندر ایزاک از سوی لیورپول با مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو ثبت شده، شکسته خواهد شد.

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