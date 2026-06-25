شوک ناگهانی به ستاره بایرن
پدیده مانشافت موسیالا را نیمکتنشین کرد
دنیز اونداو، ستاره نوظهور تیم ملی فوتبال آلمان، در آستانه دیدار حساس برابر اکوادور، به عنوان بازیکن فیکس جانشین جمال موسیالا در ترکیب اصلی مانشافت خواهد شد.
به گزارش ایلنا، زمان زیادی از روزگاری که تیم ملی فوتبال آلمان با خیالی آسوده و تکیه بر صعود زودهنگام خود، به استقبال سومین و آخرین بازی مرحله گروهی جام جهانی میرفت، گذشته است. آخرین باری که چنین آرامشی در اردوگاه ژرمنها حکمفرما بود، به جام جهانی ۲۰۰۶ در خاک خودشان بازمیگردد. پس از آن دوره، آنها دو بار در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ ناچار شدند صعود خود را در روز پایانی تکمیل کنند و در دو دوره کابوسوار دیگر (۲۰۱۸ و ۲۰۲۲) نیز در همان مرحله گروهی غزل خداحافظی را خواندند.
اکنون پس از ۱۲ سال انتظار، قهرمان چهار دوره جهان بار دیگر در موقعیتی ایدهآل قرار دارد؛ هرچند سایه تقابل احتمالی با فرانسه در مرحله یکهشتم نهایی روی سر آنها سنگینی میکند، اما پیش از آن، باید یک بازی تشریفاتی را برابر اکوادور برگزار کنند؛ تیمی که برای بقا میجنگد و به شدت به هر سه امتیاز این مسابقه نیاز دارد.
با قطعی شدن صعود آلمان به عنوان صدرنشین گروه به مرحله یکشانزدهم نهایی، اولویتهای کادر فنی مانشافت تغییر کرده است. این روزها بحث اصلی محافل فوتبالی آلمان حول محور دنیز اونداو میچرخد؛ مهاجمی که در ابتدا به عنوان یک برگ برنده برای گرهگشایی در بازیهای گرهخورده به اردوی شاگردان ناگلزمان دعوت شد، اما این ستاره اشتوتگارت تنها در ۶۰ دقیقه حضور در میدان، آمار خیرهکننده سه گل و دو پاس گل را ثبت کرده تا خودش را به عنوان گزینه اصلی حضور در ترکیب فیکس مانشافت تحمیل کند. تمام آلمان یکصدا خواهان فیکس شدن او هستند؛ چرا که او بیش از هر کس دیگری شایستگیاش را نشان داده است. اما سوال بزرگ این است: ناگلزمان چه کسی را باید نیمکتنشین کند؟
فرصت طلایی پدیده برای تصاحب جایگاه ستاره بایرن
چرخش در ترکیب؛ در چنین شرایطی، بازی نه چندان حیاتی مقابل اکوادور بهترین فرصت ممکن را در اختیار سرمربی جوان آلمان قرار میدهد. انتظار میرود ناگلزمان که در دو بازی ابتدایی از ترکیب ۱۱ نفره کاملاً یکسانی استفاده کرده بود، حالا تحت عنوان تقسیم وقت بازی میان بازیکنان، دست به تغییرات گستردهای بزند. در میان این جابهجاییها، اگر اتفاق غیرمنتظرهای رخ ندهد، اونداو در خط هافبک هجومی جانشین جمال موسیالا خواهد شد. ستاره بایرن مونیخ پس از مصدومیت شدیدی که او را نیمی از فصل خانهنشین کرد، هنوز نتوانسته به اوج آمادگی برسد و اونداو جدیترین کاندیدا برای پر کردن جای خالی او در پیکان خط حمله آلمان است؛ جایی که نیکولاس وولتماده نیز احتمالاً برای استراحت دادن به کای هاورتز به ترکیب اصلی اضافه میشود. تنها تغییر اجباری ژرمنها در خط دفاعی خواهد بود، جایی که آنتونیو رودیگر، مدافع رئال مادرید، جانشین نیکو اشلوتربک مصدوم میشود.
در سمت مقابل، اکوادور در شرایطی پا به این مسابقه میگذارد که روزهای پرفرازونشیبی را سپری میکند. شاگردان بکاسسه پس از یک ماراتن مقدماتی تقریباً بینقص، با انتظاراتی بزرگ به جام جهانی آمدند، اما شکست ثانیههای پایانی مقابل ساحل عاج و تساوی بدون گل برابر کوراسائو، آنها را در مسابقه آخر از گروه E کاملاً دور از ایدهآلهایشان قرار داده است.
مثلث تدافعی سرشناس آنها یعنی ویلیان پاچو، پیرو هینکاپیه و مویسس کایسدو عملکرد خوبی داشته و تنها یک گل دریافت کرده است، اما خط حمله اکوادور هنوز در حسرت به ثمر رساندن اولین گل خود در این تورنمنت میسوزد. آنها اگر نمیخواهند یک وداع زودهنگام و تلخ با جام داشته باشند، باید راه گلزنی را در برابر سختترین و غولپیکرترین رقیب گروه خود پیدا کنند.