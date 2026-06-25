ناکامی بزرگ آلفونسو دیویس در جام جهانی

به گزارش ایلنا، آلفونسو دیویس، ستاره بایرن مونیخ، که پیش از آغاز تورنمنت با مصدومیت همسترینگ پای چپ مواجه شده بود، در تمام سه بازی کانادا در ونکوور و تورنتو روی نیمکت نشست. این غیبت در حالی رخ داد که کانادا در آخرین بازی گروهی مقابل سوئیس شکست خورد و به رده دوم گروه B سقوط کرد و حالا باید دیدارهای بعدی را خارج از کانادا برگزار کند.

جسی مارش، سرمربی تیم ملی کانادا، پیش از دیدار مقابل سوئیس در BC Place ونکوور گفته بود: «ما وضعیت او را ارزیابی خواهیم کرد. قطعاً دوست دارم او بازی کند. فکر می‌کنم می‌تواند تأثیر زیادی داشته باشد؛ نه فقط از نظر فیزیکی و فوتبال ما، بلکه از نظر روحی و روانی. بازگشت کاپیتان و بهترین بازیکن تیم، عامل بسیار مهمی است.»

دیویس که در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر نیز با مصدومیت مشابهی روبه‌رو بود و توانست در تمام سه بازی کانادا به میدان برود و حتی اولین گل تاریخ این کشور در جام جهانی را به ثمر برساند، این بار نتوانست حتی یک دقیقه بازی کند. او در نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان اروپا مقابل پاری‌سن‌ژرمن مصدوم شد و از اوایل ماه مه تاکنون نتوانسته به ترکیب بازگردد.

غیبت دیویس ضربه سنگینی به تیم ملی کانادا وارد کرد؛ تیمی که به عنوان یکی از نسل‌های طلایی فوتبال این کشور شناخته می‌شود اما حالا باید بدون کاپیتان و بدون مزیت میزبانی به مصاف حریفان برود. کانادا در مرحله بعدی به لس‌آنجلس خواهد رفت تا مقابل یکی از تیم‌های گروه A (کره جنوبی، جمهوری چک یا آفریقای جنوبی) بازی کند.

این مصدومیت برای دیویس که همیشه نماد سرعت و خلاقیت در سمت چپ دفاع کانادا بوده، ناامیدکننده بود. با این حال، پزشکان تیم ملی امیدوارند او برای مراحل بعدی آماده شود، هرچند کانادا دیگر فرصت بازی در خانه را نخواهد داشت.

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