به گزارش ایلنا، مائوریسیو پوچتینو در آستانه تبدیل شدن به اولین سرمربی تاریخ تیم ملی فوتبال مردان ایالات متحده است که به رکورد سه پیروزی در یک دوره جام جهانی دست می‌یابد. او در حال حاضر دو فرصت طلایی برای ثبت این دستاورد دارد؛ اولین شانس در آخرین بازی مرحله گروهی مقابل ترکیه رقم خواهد خورد و دومین فرصت در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود که یانکی‌ها از پیش صعود خود را به آن قطعی کرده‌اند.

پیروزی در بازی بعدی می‌تواند برای نخستین بار یک صعود بی‌نقص و ۱۰۰ درصدی را در مرحله اول برای آمریکا رقم بزند، اما سرمربی آرژانتینی به خوبی می‌داند که این ماموریت اصلاً آسان نخواهد بود.

پوچتینو در نشست خبری پیش از تقابل با ترکیه در این خصوص اظهار داشت: «من به هیچ رکورد شخصی که ممکن است در ذهنم باشد، اهمیتی نمی‌دهم؛ فکر کردن به این مسائل باعث می‌شود تصمیمات خودخواهانه‌ای بگیرم. من تیم فوق‌العاده‌ای در اختیار دارم، بنابراین نیازی نیست به مسائل فردی فکر کنم. فقط به این فکر می‌کنم که چه چیزی برای تیم بهترین است، فارغ از اینکه فردا چه اتفاقی می‌افتد، هرگز به منافع شخصی فکر نمی‌کنم. فکر کردن به مسائل فردی هیچ فایده‌ای ندارد.»

نقشه تاکتیکی پوچ برای حفظ مهره‌های کلیدی

دقیقاً بر اساس همین تفکر تیمی است که «پوچ» یک تصمیم بزرگ و استراتژیک اتخاذ کرده است. او در بازی فردا به کریس ریچاردز، تایلر آدامز، آنتونی رابینسون و فولارین بالوگان بازی نخواهد داد؛ چرا که این بازیکنان کارت زرد دارند و او هیچ دلیلی نمی‌بیند که روی محرومیت آن‌ها برای مرحله دوم تورنمنت ریسک کند. البته او چراغ سبزی برای حضور کریستین رولدان و کریستین پولیشیچ نشان داد که هر دو به تازگی از بند مصدومیت‌های عضلانی رها شده‌اند.

سرمربی آرژانتینی در این باره گفت: «هیچ نیازی نیست روی بازیکنانی که کارت زرد دارند برای مرحله بعدی ریسک کنیم. این یک پاسخ ساده است؛ ما آن‌ها را به خطر نمی‌اندازیم. در مورد رولدان، قبل از مسابقه ارزیابی خواهیم کرد که آیا او برای بازی فردا کاملاً آماده است یا خیر. در خصوص پولیشیچ هم با کادر پزشکی صحبت کرده‌ایم و او در دسترس است. تصمیم خواهیم گرفت که او بازی را از ابتدا آغاز کند یا در نیمه دوم به عنوان یار تعویضی وارد زمین شود.»

این تصمیمات، فضا را برای پوچتینو باز می‌کند تا به بازیکنانی که هنوز در این جام جهانی فرصت بازی پیدا نکرده‌اند، میدان بدهد؛ یکی از این نفرات، الخاندرو زندخاس، شماره ۱۰ باشگاه کلوب آمریکاست. پوچتینو درباره این بازیکنان افزود: «او در میان ۲۶ بازیکن تیم حضور دارد و همه باید بدانند که همین حضور در لیست، خودش یک پاداش بزرگ است. زمان بازی یک امتیاز اضافی است که باید آن را به دست آورد و این به ما بستگی دارد که تصمیم بگیریم آن‌ها بازی کنند یا نه. همه آن‌ها باید از حضور در اینجا و در دسترس بودن برای تیم احساس غرور کنند.»

خط‌ونشان سرمربی یانکی‌ها برای حریف حذف‌شده

با وجود حذف زودهنگام ترکیه از گردونه مسابقات، سرمربی آرژانتینی می‌داند که آن‌ها در آخرین بازی مرحله گروهی رقیب دست‌وپا بسته‌ای نخواهند بود.

پوچتینو در پایان صحبت‌هایش تاکید کرد: «این یک مسابقه در جام جهانی است. وقتی شما از تیم و کشور خود دفاع می‌کنید، مسئله همیشه غرور ملی است. آن‌ها حذف شده‌اند، اما با تمام وجود در زمین خواهند جنگید. ما کیفیت تیم آن‌ها را به خوبی می‌شناسیم. با اینکه در دو بازی قبلی برنده نشدند و حذف شدند، اما سبک بازی آن‌ها به گونه‌ای بود که شایستگی کسب نتایج بهتری را داشتند.»

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