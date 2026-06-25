به گزارش ایلنا، وینیسیوس جونیور که پس از نمایش درخشان مقابل اسکاتلند، بار دیگر به عنوان بهترین بازیکن زمین (MVP) انتخاب شد، در میکسدزون ورزشگاه میامی پاسخگوی سوالات خبرنگاران اعزامی بود.

نقشه راهبردی وینی برای فتح جام

فوق‌ستاره سلسائو درباره روند تکامل و پیشرفت تیمی برزیل اظهار داشت: «وقتی مقابل مراکش به تساوی رسیدیم، درباره این صحبت کردیم که بازیکنان چگونه باید پیشرفت کنند، نیازها و الزامات این تورنمنت بزرگ را درک کنند و بهترین زمان را برای حمله، دفاع و مدیریت جریان مسابقه بشناسند. من فکر می‌کنم ما امروز بهترین بازی خودمان را به نمایش گذاشتیم. تیم باید در کنار آنچلوتی به این روند رو به رشد و پیشرفت ادامه دهد؛ چرا که حالا وارد مراحل حذفی می‌شویم و این حساس‌ترین و حیاتی‌ترین بخش مسابقات است.»

او در ادامه درباره انسجام و هماهنگی بازیکنان تیم ملی برزیل افزود: «بچه‌ها حالا نزدیک‌تر به هم بازی می‌کنند، بهتر دفاع می‌کنند و در فاز تهاجمی هم زهرآگین‌تر شده‌اند. من فکر می‌کنم سرمربی تیم باز هم کیفیت ما را ارتقا خواهد داد. البته بازیکنان تا همین‌جا هم کارشان را به بهترین شکل انجام داده‌اند و این تکامل گام‌به‌گام در دل مسابقات، مهم‌ترین فاکتور برای ماست.»

حسرت بزرگ در شب دبل تاریخی

مهاجم زهرآگین برزیل با ابراز تاسف از تصمیم داوران اتاق ویدئویی در مردود اعلام کردن گل دومش گفت: «واقعاً مایه تاسف است که گلم توسط VAR رد شد؛ چرا که اگر قبول می‌شد، می‌توانست سومین گل من در این تورنمنت باشد. من تا به حال نتوانسته‌ام برای تیم ملی در این رقابت‌ها سه گل به ثمر برسانم. موضوع مهم کسب این پیروزی ارزشمند و روند صعودی تیم ماست؛ چرا که مرحله بعدی آغاز می‌شود، جایی که قانون مرگ و زندگی حکم‌فرماست. در آنجا همه بازیکنان باید نمایش‌های فوق‌العاده‌ای ارائه دهند و به پیشرفت خود ادامه دهند تا بتوانیم برزیل را به قله فوتبال جهان برسانیم.»

وقتی کارلتو وینی را دست کم می‌گیرد

وینیسیوس در پایان با لحنی شوخ‌طبعانه درباره شرط‌بندی جالبش با سرمربی ایتالیایی سلسائو پرده برداشت و گفت: «آنچلوتی به من یک هدیه بدهکار است. من به سرمربی قول داده بودم که در این بازی با ضربه سر گلزنی می‌کنم، اما او به من گفت که این کار غیرممکن است... و جالب اینکه قول داد اگر این کار را انجام دهم، یک کادوی ویژه به من بدهد. حالا من منتظر کادوی او هستم!»

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