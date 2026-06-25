به گزارش ایلنا، کلویورت به این نکته اشاره کرد که نام خانوادگی‌اش همیشه انتظاراتی را به همراه داشته است. او گفت: «البته، نام خانوادگی من سنگینی خاصی دارد. همیشه با پدرم مقایسه می‌شوم، حتی در تیم ملی، اما این موضوع به من کمک کرده است.» او افزود که این مقایسه‌ها از دوران کودکی‌اش در آژاکس آغاز شده است: «به عنوان یک پسر کوچک در آژاکس، نگاه‌ها به من متفاوت بود، فقط به خاطر اینکه کلویورت هستم. البته داستان‌ها را می‌شنیدم، اما در آن زمان خودباوری داشتم که می‌گفتم: بیایید ببینید چطور می‌توانم پسرتان را به چالش بکشم.»

اکنون این بازیکن ملی‌پوش دیگر نیازی به اثبات خود احساس نمی‌کند. او تصریح کرد: «هیچ‌کس اکنون نمی‌گوید که من موفقیت‌هایم را مدیون پدرم هستم. به برادرانم نگاه کنید، همه ما می‌توانیم فوتبال بازی کنیم و پدربزرگم هم بازیکن خوبی بود. می‌توان گفت که این استعداد در خون ماست.»

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