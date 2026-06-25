کلوپ هواداران انگلیس را به آرامش دعوت کرد

به گزارش ایلنا به نقل از اسکای، یورگن کلوپ، سرمربی سابق لیورپول که در این جام جهانی به عنوان کارشناس یک شبکه تلویزیونی آلمانی فعالیت می‌کند، روز چهارشنبه در نیویورک از توماس توخل، سرمربی تیم ملی انگلیس حمایت کرد.

این اظهارات در پی تساوی بدون گل انگلیس مقابل غنا در بوستون مطرح شد؛ نتیجه‌ای که پس از برد هیجان‌انگیز ۴-۲ مقابل کرواسی در اولین بازی، انتظارات هواداران را برآورده نکرد.

کلوپ که ۹ سال هدایت لیورپول را برعهده داشت و با فضای پرتنش رسانه‌های انگلیسی در تورنمنت‌های بزرگ کاملاً آشناست، گفت: «توماس توخل یک مربی فوق‌العاده است. مربیان فوق‌العاده هم گاهی مساوی می‌کنند. این دیوانه‌وار است! بله، دیوانه‌وار است. گاهی گل نمی‌زنی، گاهی بدشانس می‌آوری و این‌جور چیزها. نمی‌توانید نظر من را عوض کنید؛ او استثنایی است. بازی اول عالی بود، واقعاً خوب. شاید کمی ضعیف‌تر از چیزی بود که همه می‌خواستند، ولی خب، بردند. دیشب نتوانستم بازی را ببینم، ولی نتیجه را دیدم. می‌دانم رسانه‌های بریتانیایی چطورند... آرام باشید!»

انگلیس همچنان صدرنشین گروه L است و با یک پیروزی راحت مقابل پاناما در روز شنبه می‌تواند صعود از مرحله گروهی به عنوان اول را تضمین کند.

توخل هم از هواداران انگلیس خواست امیدشان به تیم را از دست ندهند. سرمربی آلمانی در نشست خبری گفت: «این یک تورنمنت طولانی است. بچه‌ها همه چیز را امتحان کردند و دوباره با انرژی درست بازی کردند. می‌دانم که بازی بسیار سختی بود. وقتی یک تیم تلاش می‌کند بازی کند و به جلو برود ولی حریف با بلوک دفاعی عمیق مقابلش می‌ایستد، فضا پیدا نمی‌کنی و خلق موقعیت سخت می‌شود؛ تماشایش هم لذت‌بخش نیست و مثل دو تیمی که در یک بازی باز تلاش می‌کنند ببرند هیجان‌انگیز نیست. می‌دانیم. ما همیشه سعی می‌کنیم هواداران را سرگرم کنیم. امروز سخت بود. امیدوارم باور خود را از دست ندهند. راه هنوز طولانی است. به حریفمان تبریک می‌گویم و فقط احساس می‌کنم حق با من بود؛ در یک گروه بسیار سختی بازی می‌کنیم.»

انتهای پیام/