ترکیب احتمالی ژاپن و سوئد در جنگ صعود

به گزارش ایلنا، تیم ملی ژاپن پس از پیروزی قاطع ۴-۰ مقابل تونس، با اعتماد به نفس به مصاف سوئد خواهد رفت. این در حالی است که سوئد نیز به دنبال کسب امتیاز در این بازی است تا شانس خود را برای صعود افزایش دهد. غیبت تاکفوسا کوبو به دلیل مصدومیت، چالش بزرگی برای تیم ژاپن خواهد بود.

این دیدار در ساعت ۱:۰۰ بامداد به وقت محلی در ورزشگاه AT&T در آرلینگتون، دالاس برگزار می‌شود.

ترکیب احتمالی دو تیم به شرح زیر است:

ژاپن (۳-۴-۲-۱): سوزوکی؛ تومیاس، ایتاکورا، هیتو؛ سکو، ناکامورا، جی ایتو، دوان؛ کامادا، آو تاناک؛ اودا. سرمربی: موریاسو.

سوئد (۳-۱-۴-۲): نوردفلت؛ لاگر بیلک، هین، لیندلوف؛ کارلستروم؛ النگا، برگوال، آیاری، گوندموندسون؛ ایزاک، گیوکرس. سرمربی: پاتر.

داور این مسابقه، بارتون از السالوادور خواهد بود و کمک‌داوران او نیز از همین کشور انتخاب شده‌اند.

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