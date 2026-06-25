به گزارش ایلنا، آنچلوتی با حفظ رویکرد خود، تلاش می‌کند تا از بهترین بازیکنانش برای ساختن یک تیم منسجم استفاده کند. برزیل با پیروزی‌های قاطع برابر تیم‌های ضعیف‌تری مانند هاییتی و اسکاتلند، به تدریج در حال پیدا کردن نقاط قوت خود در سازماندهی بازی است.

تیم ملی برزیل با سیستم ۴-۳-۳ به میدان می‌رود و وینیسیوس به عنوان یکی از سه مهاجم، نقش کلیدی در حملات دارد. در فاز دفاعی، این تیم به شکل ۴-۴-۲ تغییر می‌کند و وینیسیوس می‌تواند در جلو باقی بماند تا به عنوان یک تهدید اصلی در ضدحملات عمل کند. آنچلوتی با این روش، تلاش می‌کند تا انرژی وینیسیوس را مدیریت کند و او را در موقعیت‌های مناسب قرار دهد.

وینیسیوس به عنوان بازیکن پیشرفته‌ترین در خط حمله، از آزادی عمل بالایی برخوردار است و می‌تواند در فضای بزرگ حرکت کند. او به خوبی از فضاهای بین مدافعان حریف بهره‌برداری می‌کند و با حرکات خود، به ایجاد موقعیت‌های گلزنی کمک می‌کند.

با توجه به این که برزیل در حال حاضر به وینیسیوس وابسته است، به نظر می‌رسد که این همکاری برای هر دو طرف سودمند باشد. با نزدیک شدن به مراحل حساس مسابقات، انتظار می‌رود که این روند ادامه یابد و برزیل با قدرت بیشتری به میدان بیاید.

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