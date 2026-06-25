خطر ایست قلبی برای سرمربی نروژ در بازی با فرانسه
سولباکن، سرمربی نروژ و رقیب تیم ملی فرانسه در بازی روز جمعه، با تجربهای تلخ از یک ایست قلبی در سال ۲۰۰۱، به عنوان مربیای با روحیهای قوی شناخته میشود.
به گزارش ایلنا، سولباکن در سال ۲۰۰۱ به دلیل ایست قلبی در جریان تمرین، دچار حادثهای جدی شد که تأثیر عمیقی بر زندگی و حرفهاش گذاشت. او اکنون به عنوان سرمربی نروژ، تیمش را برای دیدار با فرانسه آماده میکند و در این مسیر، خانوادهاش را در اولویت قرار داده است.
این سرمربی ۵۸ ساله در دیدار اخیر نروژ مقابل سنگال، پس از پایان مسابقه به سرعت به سمت همسرش، آنیکن، رفت و لحظهای احساسی را رقم زد. دوستان و نزدیکان او میدانند که خانواده برای سولباکن از هر چیز دیگری مهمتر است. یکی از همکاران سابق او نیز سولباکن را فردی توانمند و باهوش توصیف کرده و به استعدادهایش در مربیگری اشاره کرده است.
حادثه سال ۲۰۰۱ که سولباکن را به کما برد، او را به سمت مربیگری هدایت کرد. پس از این اتفاق، او تصمیم گرفت دوران بازیگری خود را به پایان برساند و خیلی زود وارد دنیای مربیگری شود. این تجربه تلخ، تأثیر زیادی بر سبک مدیریتی او گذاشت و او همواره تلاش کرده است میان سختگیری و توجه به رفاه بازیکنانش تعادل برقرار کند.
سولباکن در مصاحبهها و سخنرانیهایش همواره بر اهمیت آرامش و لذت بردن از بازی تأکید میکند. او به بازیکنانش توصیه میکند که در هر شرایطی آرامش خود را حفظ کنند و از بازی لذت ببرند. این رویکرد، او را به یکی از مربیان محبوب و موفق تبدیل کرده است.
با وجود چالشهای فراوانی که در دوران مربیگریاش با آنها روبهرو بوده، سولباکن همواره با روحیهای قوی به کار خود ادامه داده و موفقیتهای زیادی به دست آورده است. او اکنون با آگاهی، در تلاش است تا نروژ را به موفقیتهای بیشتری در عرصه بینالمللی برساند.