عواقب شکست مقابل سوییس: میزبانی از کانادا گرفته شد!

به گزارش ایلنا، کانادا که به عنوان یکی از میزبانان این دوره از مسابقات شناخته می‌شود، با شکست ۲-۱ در بازی برابر سوئیس، به مقام دوم گروه B رسید و اکنون باید برای بازی مرحله یک‌هشتم نهایی به لس آنجلس سفر کند تا با تیم آفریقای جنوبی دیدار کند.

جسی مارش، سرمربی کانادا، که برای نخستین بار این تیم را به مرحله حذفی جام جهانی رسانده، گفت: «ما می‌خواستیم در ونکوور بمانیم، اما هنوز فرصت بزرگی پیش رو داریم تا برای بازی بعدی آماده شویم و بتوانیم هواداران را تحت تأثیر قرار دهیم، حتی اگر این کار از لس آنجلس باشد. ما کمی کم آوردیم و این متأسف‌کننده است، اما در مرحله حذفی هستیم و مطمئن خواهیم شد که برای آن بهتر آماده شویم.»

کانادا در بازی اول خود برابر بوسنی و هرزگوین به تساوی رسید و سپس در بازی دوم با نتیجه ۶-۰ قطر را شکست داد، اما در آخرین بازی گروهی خود اولین شکست را تجربه کرد. مهاجم این تیم، جاناتان دیوید، نیز در این باره گفت: «خوشحال بودیم که هواداران کانادایی ما را در هر بازی حمایت کردند. ما کمی ناامید هستیم و احساسات مختلطی داریم. واضح است که می‌خواستیم در ونکوور بمانیم، بنابراین از دست دادن این فرصت برای همه ما سخت است، اما درباره آن صحبت خواهیم کرد و برای بازی بعدی آماده خواهیم شد.»

در این دوره از مسابقات، سه بازی حذفی در کانادا برگزار خواهد شد؛ دو بازی مرحله یک‌هشتم نهایی در ونکوور و تورنتو و یک بازی دیگر در مرحله یک‌چهارم نهایی در ونکوور. در حالی که امریکا به عنوان صدرنشین گروه D، تمام بازی‌های باقی‌مانده خود را در خاک خود برگزار خواهد کرد، ‌میزبان دیگر، مکزیک، نیز با قرار گرفتن در صدر گروه A، در مکزیکوسیتی به میدان خواهد رفت.

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