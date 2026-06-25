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عذرخواهی سرمربی تیم ملی جمهوری چک بعد از حذف

عذرخواهی سرمربی تیم ملی جمهوری چک بعد از حذف
کد خبر : 1804128
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تیم ملی جمهوری چک پس از شکست ۳ بر ۰ مقابل مکزیک در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، از این رقابت‌ها کنار رفت. سرمربی این تیم، میروسلاو کوبک، به دلایل ناکامی‌های تیمش اشاره کرد و بر لزوم تغییرات در ترکیب تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، کوبک در سن ۷۴ سالگی، با ابراز ناامیدی از عملکرد تیمش، گفت که انتخاب بازیکنان مناسب برای این رقابت‌ها به خوبی انجام نشده است. جمهوری چک با کسب تنها یک امتیاز از سه بازی و قرار گرفتن در رده چهارم گروه A، نتوانست به مرحله بعدی صعود کند.

وی در ادامه افزود: «این جام نشان داد که ما نیاز به بهبود داریم و باید از بازیکنان رقابتی‌تری استفاده کنیم که توانایی ارائه عملکرد خوب در سطح بالای یک جام جهانی را داشته باشند. مطمئنم که پس از انجام تغییراتی، در مسابقات آینده بهتر خواهیم شد. من بازیکنان بهتری را دعوت خواهم کرد.»

کوبک همچنین درباره آینده خود در سمت سرمربیگری برای جام جهانی ۲۰۳۰ گفت: «من قرارداد دارم و فردی نیستم که تسلیم شوم. به کارم ادامه می‌دهم و امیدوارم بار دیگر با جمهوری چک در یک جام جهانی شرکت کنم.»

تیم ملی جمهوری چک پس از ۲۰ سال به جام جهانی بازگشته بود و آخرین حضورش در این رقابت‌ها به سال ۲۰۰۶ برمی‌گردد. در آن زمان، این تیم با بازیکنانی چون پتر چک و پاول ندود نتوانست از مرحله گروهی عبور کند. کوبک در پایان از هواداران تیمش به خاطر حمایت‌هایشان تشکر کرد و گفت: «رسیدن به جام جهانی خود یک موفقیت بزرگ بود و هواداران این را به خوبی نشان دادند، حتی در این کمپین نه چندان خوب.»

 

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