کوبک: برابر تیمی باکیفیت شکست خوردیم / مسئولیت این حذف با من است
سرمربی تیم ملی جمهوری چک پس از شکست ۳ بر صفر تیمش مقابل مکزیک در آخرین دیدار مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، ضمن پذیرش برتری حریف، مسئولیت حذف تیمش از مسابقات را بر عهده گرفت و تأکید کرد شاگردانش نتوانستند برنامه تاکتیکی موردنظر را در زمین اجرا کنند.
به گزارش ایلنا، میروسلاو کوبک در نشست خبری پس از بازی گفت: «مکزیک کیفیت بسیار بالایی داشت و از فرصتهایش به بهترین شکل استفاده کرد. تا پیش از گل اول، بازی متعادلی داشتیم اما پس از آن تمرکز خود را از دست دادیم و حریف کنترل مسابقه را در اختیار گرفت.»
وی درباره حذف جمهوری چک از جام جهانی اظهار داشت: «این نتیجه برای همه ما تلخ است. انتظار بیشتری از خودمان داشتیم، اما در مهمترین مسابقه مرحله گروهی نتوانستیم عملکرد واقعیمان را نشان دهیم. مسئولیت این ناکامی با من است و باید آن را بپذیرم.»
سرمربی جمهوری چک همچنین درباره تصمیمات فنی خود، از جمله نیمکتنشینی چند بازیکن کلیدی در ابتدای مسابقه، گفت: «تصمیماتی گرفتم که تصور میکردم به سود تیم خواهد بود، اما نتیجه نشان داد موفق نبودیم. حالا باید این تجربه را بررسی کنیم و برای آینده از آن درس بگیریم.»
کوبک در پایان از هواداران تیمش عذرخواهی کرد و افزود: «از حمایت هوادارانمان در تمام مسابقات سپاسگزارم. متأسفم که نتوانستیم آنها را خوشحال کنیم، اما این پایان راه نیست و باید برای بازگشت قدرتمندتر تلاش کنیم.»