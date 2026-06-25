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کوبک: برابر تیمی باکیفیت شکست خوردیم / مسئولیت این حذف با من است

کوبک: برابر تیمی باکیفیت شکست خوردیم / مسئولیت این حذف با من است
کد خبر : 1804115
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سرمربی تیم ملی جمهوری چک پس از شکست ۳ بر صفر تیمش مقابل مکزیک در آخرین دیدار مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، ضمن پذیرش برتری حریف، مسئولیت حذف تیمش از مسابقات را بر عهده گرفت و تأکید کرد شاگردانش نتوانستند برنامه تاکتیکی موردنظر را در زمین اجرا کنند.

به گزارش ایلنا، میروسلاو کوبک در نشست خبری پس از بازی گفت: «مکزیک کیفیت بسیار بالایی داشت و از فرصت‌هایش به بهترین شکل استفاده کرد. تا پیش از گل اول، بازی متعادلی داشتیم اما پس از آن تمرکز خود را از دست دادیم و حریف کنترل مسابقه را در اختیار گرفت.» 

وی درباره حذف جمهوری چک از جام جهانی اظهار داشت: «این نتیجه برای همه ما تلخ است. انتظار بیشتری از خودمان داشتیم، اما در مهم‌ترین مسابقه مرحله گروهی نتوانستیم عملکرد واقعی‌مان را نشان دهیم. مسئولیت این ناکامی با من است و باید آن را بپذیرم.» 

سرمربی جمهوری چک همچنین درباره تصمیمات فنی خود، از جمله نیمکت‌نشینی چند بازیکن کلیدی در ابتدای مسابقه، گفت: «تصمیماتی گرفتم که تصور می‌کردم به سود تیم خواهد بود، اما نتیجه نشان داد موفق نبودیم. حالا باید این تجربه را بررسی کنیم و برای آینده از آن درس بگیریم.» 

کوبک در پایان از هواداران تیمش عذرخواهی کرد و افزود: «از حمایت هواداران‌مان در تمام مسابقات سپاسگزارم. متأسفم که نتوانستیم آن‌ها را خوشحال کنیم، اما این پایان راه نیست و باید برای بازگشت قدرتمندتر تلاش کنیم.» 

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