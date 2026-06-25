برزیل با شانس ۵۷.۸ درصدی به مصاف ژاپن خواهد رفت
برزیل در آستانه مرحله دوم جام جهانی ۲۰۲۶ قرار دارد و بر اساس پیشبینیها، احتمال رویارویی این تیم با ژاپن بسیار بالا است. این پیشبینی پس از پیروزی قاطع بر اسکاتلند به دست آمده است.
به گزارش ایلنا، برزیل با پیروزی ۳ بر ۰ مقابل اسکاتلند، صدرنشینی گروه C را به دست آورد و حالا منتظر حریف خود در مرحله بعدی است. در حال حاضر، هلند با ۴ امتیاز در صدر گروه F قرار دارد و ژاپن به دلیل تفاضل گل در رده دوم است. سوئد نیز در رده سوم قرار دارد و هنوز شانسهایی برای صعود دارد.
تحلیلگر اقتصادی، برونو ایمازومی، توضیح داد که این احتمالات بر اساس عملکرد مورد انتظار هر تیم و تقاطع گروهها محاسبه شده است. او گفت: «اگر سناریوهای اصلی محقق شوند، برزیل در مرحله بعدی با ژاپن روبرو خواهد شد. برزیل همچنین ۳۰ درصد شانس دارد که با سوئد بازی کند، در صورتی که ژاپن را شکست دهد.»
در حال حاضر، شانسهای حریفان احتمالی برزیل در مرحله حذفی به این صورت است: ژاپن ۵۷.۸ درصد، سوئد ۳۰ درصد و هلند ۱۲.۲ درصد.
تعیین حریف برزیل در مرحله بعدی روز پنجشنبه ساعت ۲۰ به وقت برزیل مشخص خواهد شد. در این روز، هلند با تونس و ژاپن با سوئد به میدان خواهند رفت. اگر هلند بر تونس غلبه کند، برنده بازی ژاپن و سوئد به مصاف برزیل خواهد رفت.
این پیشبینیها بر اساس ترکیبی از پارامترهای حمله و دفاع و همچنین عملکرد تیمها در مراحل قبلی محاسبه شده است. ایمازومی در پایان گفت: «این تنها یک تصویر آماری از وضعیت فعلی است و با تغییر نتایج، احتمالها نیز تغییر خواهند کرد.»