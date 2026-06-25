آفریقای جنوبی برای اولین بار از مرحله گروهی جام جهانی صعود کرد

به گزارش ایلنا، آفریقای جنوبی پس از دو روز ناامیدکننده در جام جهانی، شب گذشته با نتیجه ۱-۰ کره جنوبی را شکست داد و به عنوان تیم دوم گروه A، پس از مکزیک، به مرحله یک‌هشتم نهایی صعود کرد. حالا این تیم باید در این مرحله به مصاف کانادا برود. در سوی دیگر، کره جنوبی باید منتظر بماند تا ببیند آیا می‌تواند به عنوان یکی از بهترین تیم‌های سوم به مرحله بعدی راه یابد یا خیر.

این موفقیت برای آفریقای جنوبی تاریخی است، چرا که این تیم هیچ‌گاه نتوانسته بود از مرحله گروهی یک جام جهانی عبور کند و حالا این ناکامی به گذشته پیوسته است.

شکست کره جنوبی علاوه بر اینکه صعود آنها به مرحله بعدی را با اما و اگر مواجه کرده، برای ایران نیز شرایط را سخت کرده است. در صورت برد کره جنوبی در این بازی، تیم سوم این گروه شانسی برای صعود نداشت اما اکنون کره سه امتیازی سوم این جدول است و ایران با دو امتیاز، باید در بازی پایانی خود به دنبال شانس صعود باشد.

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