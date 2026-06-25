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صعود قاطع مکزیک با دو تاریخ‌سازی بزرگ

صعود قاطع مکزیک با دو تاریخ‌سازی بزرگ
کد خبر : 1804109
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مکزیک با کسب پیروزی ۳-۰ برابر جمهوری چک، به عنوان برنده گروه A به مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کرد و در این بازی، دو بازیکن به تاریخ این رقابت‌ها ورود کردند.

به گزارش ایلنا، در این دیدار که در ورزشگاه آزتکا برگزار شد، گیلرمو اوچوا، دروازه‌بان باتجربه مکزیکی، با حضور در ششمین جام جهانی خود رکورد جدیدی را ثبت کرد. همچنین، گیلبرتو مورا، بازیکن ۱۷ ساله، به عنوان جوان‌ترین بازیکن در ۲۴ سال اخیر در این رقابت‌ها به میدان رفت.

مکزیک پیش از این با پیروزی برابر آفریقای جنوبی و کره جنوبی به عنوان برنده گروه مشخص شده بود، اما در این بازی نیز با گل‌های متئو چاوز، خولین کینونز و آلوارو فیدالگو در نیمه دوم، جشن پیروزی را ادامه داد. این پیروزی در فضایی شاداب و پرشور در ورزشگاه آزتکا رقم خورد.

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