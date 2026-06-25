به گزارش ایلنا، در گروه E، اکوادور در تلاش است تا در برابر آلمان که قبلاً صعودش را قطعی کرده، به پیروزی برسد و شانس صعود به عنوان تیم سوم را از این گروه افزایش دهد. همزمان در این گروه کوراسائو و ساحل عاج در تلاش برای کسب جایگاه دوم گروه به میدان می‌روند.

همچنین، در گروه D، تیم‌های استرالیا و پاراگوئه برای کسب جایگاه دوم به مصاف هم خواهند رفت. در این گروه، ایالات متحده نیز با ترکیه که از دور رقابت‌ها کنار رفته، بازی خواهد کرد.

بامداد امروز البته دو بازی مهم دیگر برگزار می‌شود؛ ژاپن با سوئد و تونس با هلند به رقابت خواهند پرداخت. این دو بازی می‌تواند تأثیر زیادی بر صعود تیم‌ها به مرحله بعدی داشته باشد. باید دید نماینده آسیا قادر خواهد بود صدرنشین این گروه سخت شود یا خیر.

در ادامه نیز ساعت 5:30 صبح آمریکا به مصاف ترکیه می‌رود و استرالیا با پاراگوئه برای تعیین سرنوشت خود در گروه D به میدان خواهد رفت. با توجه به شرایط گروه‌ها، این بازی‌ها می‌تواند سرنوشت تیم‌های مختلف را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.

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