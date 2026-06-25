ترکیب احتمالی آلمان مقابل اکوادور

به گزارش ایلنا، اکوادور با یک امتیاز از دو بازی گذشته، در جایگاه سوم گروه E قرار دارد و برای صعود به دور بعدی نیاز به پیروزی دارد. این تیم پس از تساوی برابر کیپ‌ورد و شکست مقابل ساحل عاج، به دنبال کسب سه امتیاز در این دیدار است.

در مقابل، آلمان با دو پیروزی و شش امتیاز در صدر جدول گروه قرار دارد و حتی در صورت شکست نیز جایگاه خود را از دست نخواهد داد. این تیم با توجه به پیروزی‌اش برابر ساحل عاج، در موقعیت خوبی قرار دارد.

اکوادور با هدایت سباستین بکاچسه به میدان خواهد رفت و احتمالاً تغییراتی در ترکیب اصلی خود خواهد داشت. این تیم به دنبال استفاده از سیستم سه مدافع است و ممکن است در جناح چپ، آلن میندا یا نیلسون آنگولو را به جای استوپینیان به میدان بفرستد.

ترکیب احتمالی اکوادور: هرناندو گالیندز؛ جوئل اردونز، ویلیان پاچو، پیرو هینکاپی؛ آلن فرانکو، مویسز کاسیدو، پدرو ویت؛ آلن میندا (نیلسون آنگولو)، جان یبوآ، انر والنسیا و گونزالو پلاتا.

آلمان نیز تحت هدایت یولیان ناگلزمن، با توجه به صعودش به مرحله بعد، ممکن است تغییراتی در ترکیب خود ایجاد کند. این تیم به دنبال حفظ ریتم بازی است و مانوئل نویر در دروازه باقی خواهد ماند.

ترکیب احتمالی آلمان: نویر؛ کیمیش، تاه، رودیگر و راوم؛ پاولویچ، گورتسکا (نمچا) و اوندیو (موسیالا)؛ سانه، هاورتز و ویرتس.

داور این دیدار، توری پنزو از ایالات متحده خواهد بود.

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