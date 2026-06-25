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هوادار ۹۳ ساله: اگر اسکاتلند قهرمان شود اینجا می‌میرم!

هوادار ۹۳ ساله: اگر اسکاتلند قهرمان شود اینجا می‌میرم!
کد خبر : 1804105
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یک هوادار باوفای اسکاتلندی به نام مویرا براون، در سن ۹۳ سالگی به ایالات متحده سفر کرده تا از تیم ملی کشورش در نخستین حضورش در جام جهانی پس از ۲۸ سال حمایت کند. او با شور و شوقی مثال‌زدنی در کنار ارتش تارتان، به تماشای رقابت‌های تیمش پرداخته است.

به گزارش ایلنا، مویرا براون که در میامی حضور دارد، به تماشای شکست سنگین اسکاتلند مقابل برزیل (۰-۳) نشسته و به عنوان یکی از قدیمی‌ترین هواداران اسکاتلندی، به یادآوری تجربیاتش از دیدارهای قبلی این دو تیم پرداخته است. او در سال ۱۹۷۴ برای نخستین بار اسکاتلند را در برابر برزیل مشاهده کرده و در سال ۱۹۸۲ نیز برای تماشای این بازی، شغل خود را رها کرده است.

این هوادار پرشور به شدت به تیم ملی کشورش وابسته است و اعلام کرده که اگر اسکاتلند موفق به قهرمانی در این جام جهانی شود، قصد بازگشت به خانه را ندارد. او با بیان اینکه «اگر به فینال برسیم و قهرمان شویم، فکر نمی‌کنم به خانه برگردم»، اظهار داشته که ترجیح می‌دهد روزهای پایانی خود را در ایالات متحده سپری کند.

با این حال، با توجه به شکست اخیر اسکاتلند و وضعیت دشوارش در گروه C، به نظر می‌رسد شانس این تیم برای صعود به مراحل بالاتر کاهش یافته است. اسکاتلند با کسب ۳ امتیاز و تفاضل گل منفی ۳ در رده سوم گروه قرار دارد و باید منتظر بماند ببیند چند تیم دیگر از گروه‌های خود بالاتر از آن قرار می‌گیرند تا مشخص شود آیا مویرا می‌تواند به آرزوی خود برسد یا خیر.

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