چاوز بهترین بازیکن دیدار جمهوری چک و مکزیک شد
بازیکن تیم ملی فوتبال مکزیک به عنوان بهترین بازیکن دیدار با جمهوری چک معرفی شد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال مکزیک که یکی از میزبانان جام جهانی 2026 است، از ساعت 4:30 امروز (پنجشنبه) در سومین بازی خود در گروه A برابر جمهوری چک به برتری 3 بر صفر دست یافت.
متئو چاوز پس از پایان بازی به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. او زننده یکی از گلهیا تیمش در این بازی بود.
در دیگر دیدار همزمان هم، کرهجنوبی برابر آفریقای جنوبی با نتیجه یک بر صفر شکست خورد تا آفریقای جنوبی با 4 امتیاز در رده دوم قرار بگیرد و راهی مرحله بعدی شود. کره هم با 3 امتیاز باید منتظر نتایج سایر مسابقات دور سوم باشد تا بلکه به عنوان یکی از بهترین تیمهای سوم گروهها به مرحله بعد برود.