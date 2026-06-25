خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

چاوز بهترین بازیکن دیدار جمهوری چک و مکزیک شد

چاوز بهترین بازیکن دیدار جمهوری چک و مکزیک شد
کد خبر : 1804098
لینک کوتاه کپی شد.

بازیکن تیم ملی فوتبال مکزیک به عنوان بهترین بازیکن دیدار با جمهوری چک معرفی شد.

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال مکزیک که یکی از میزبانان جام جهانی 2026 است، از ساعت 4:30 امروز (پنجشنبه) در سومین بازی خود در گروه A برابر جمهوری چک به برتری 3 بر صفر دست یافت.

متئو چاوز پس از پایان بازی به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. او زننده یکی از گل‌هیا تیمش در این بازی بود.

در دیگر دیدار همزمان هم، کره‌جنوبی برابر آفریقای جنوبی با نتیجه یک بر صفر شکست خورد تا آفریقای جنوبی با 4 امتیاز در رده دوم قرار بگیرد و راهی مرحله بعدی شود. کره هم با 3 امتیاز باید منتظر نتایج سایر مسابقات دور سوم باشد تا بلکه به عنوان یکی از بهترین تیم‌های سوم گروه‌ها به مرحله بعد برود. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی