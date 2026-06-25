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عملکرد ضعیف خرید جدید بارسلونا در جام جهانی

عملکرد ضعیف خرید جدید بارسلونا در جام جهانی
کد خبر : 1804095
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بارسلونا به تازگی اقدام به جذب آنتونی گوردون، وینگر چپ نیوکاسل، کرده است. این انتقال به مبلغ ۷۰ میلیون یورو به‌علاوه ۱۰ میلیون یورو متغیر انجام شد و هواداران بارسا در دو بازی اخیر تیم ملی انگلستان در جام جهانی، به دقت عملکرد او را زیر نظر داشته‌اند.

به گزارش ایلنا، گوردون در هر دو بازی ابتدایی انگلستان به عنوان بازیکن اصلی به میدان رفته است و توماس توخل او را به جای مارکوس راشفورد انتخاب کرده است. اما عملکرد او در این دو دیدار چندان درخشان نبوده و راشفورد در دقایق کمتری که بازی کرده، تأثیر بیشتری نسبت به گوردون داشته است. در بازی مقابل کرواسی و غنا، گوردون نتوانسته به خوبی از پس دفاع‌های بسته برآید و در حالی که در باز کردن فضا موفق عمل کرده، در دقایق حساس نتوانسته تأثیرگذاری لازم را داشته باشد.

گوردون در مقایسه با دیگر وینگرها مانند دوکو و وینیسیوس، در درگیری‌های یک به یک ضعیف عمل کرده است. با این حال، او از نظر فیزیکی و حرکتی شباهت‌هایی به مک‌منامان دارد و در برخی حرکاتش یادآور ترینکائو است. او همچنین در پرسینگ و سرعت بدون توپ عملکرد خوبی دارد و به نظر نمی‌رسد که با این مبلغ، بازیکن ضعیفی باشد. با توجه به شرایط بارسلونا و سیستم فلیک، ممکن است او در این تیم عملکرد بهتری نسبت به انگلستان داشته باشد. باید دید آیا در بازی آینده مقابل پاناما، همچنان به عنوان بازیکن اصلی به میدان خواهد رفت یا خیر.

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