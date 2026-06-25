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غیبت چهار بازیکن کلیدی تیم ملی آمریکا در دیدار مقابل ترکیه

غیبت چهار بازیکن کلیدی تیم ملی آمریکا در دیدار مقابل ترکیه
کد خبر : 1804093
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تیم ملی آمریکا در آستانه آخرین بازی خود در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ قرار دارد و چهار بازیکن اصلی به دلیل خطر دریافت کارت زرد، در این دیدار غایب خواهند بود.

به گزارش ایلنا، در کنفرانس خبری که روز چهارشنبه برگزار شد، مائوریسیو پوچتینو، سرمربی تیم ملی آمریکا، غیبت چهار بازیکن را تأیید کرد. این بازیکنان شامل تایر آدامز، بالوگن، کریس ریچاردز و آنتونی رابینسون هستند که به دلیل داشتن کارت زرد، از ابتدا در ترکیب قرار نخواهند گرفت.

پوچتینو در این باره گفت: «فکر می‌کنم خطر دریافت کارت زرد و غیبت در مرحله بعدی غیرضروری است. تصمیم به عدم استفاده از آن‌ها از ابتدا، تصمیمی طبیعی و منطقی است. اگر بازیکنی در بازی فردا کارت زرد بگیرد و از مرحله بعدی محروم شود، باید به این موضوع فکر کند. من نیاز دارم که تیمی که فردا به میدان می‌رود، با تمام وجود بازی کند و مانند فینال جام جهانی به میدان بیاید.»

لازم به ذکر است که تمامی کارت‌های زرد دریافت شده در مرحله گروهی که منجر به محرومیت نشوند، در پایان این مرحله لغو خواهند شد. همچنین، کریستین پولیسیچ، ستاره تیم ملی و بازیکن میلان، ممکن است در این دیدار به میدان برود، چرا که در بازی قبلی به دلیل مصدومیت غایب بود. پوچتینو افزود: «باید تصمیم بگیریم که آیا او از ابتدا بازی کند یا روی نیمکت باشد و احتمالاً در نیمه دوم وارد زمین شود.»

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