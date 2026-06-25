کریستیانو رونالدو در سایه حسادت

به گزارش ایلنا، رونالدو در این بازی با انگیزه‌ای مضاعف وارد میدان شد و موفق شد گل اول تیمش را به ثمر برساند. او این گل را به گونه‌ای جشن گرفت که گویی قهرمانی در جام جهانی را به دست آورده است. رونالدو با این گل به تاریخ پیوست و به عنوان تنها بازیکنی شناخته شد که در شش جام جهانی گلزنی کرده است.

با این حال، در حالی که او باید از این موفقیت خوشحال باشد، در مصاحبه‌ها از پاسخ به سوالات درباره مسی طفره رفت و گفت: «نمی‌خواهم پاسخ دهم». این نشان‌دهنده نگرانی و حسادت او نسبت به رقیب دیرینه‌اش است. در سال ۲۰۱۷، زمانی که رونالدو پنجمین توپ طلا را دریافت کرد و با مسی برابر شد، او به رسانه‌ها گفت: «من بهترین تاریخ هستم».

از آن زمان، رونالدو دیگر موفق به کسب توپ طلا نشده و در حالی که مسی با هشت توپ طلا در موزه بارسلونا به عنوان بهترین بازیکن تاریخ شناخته می‌شود، به نظر می‌رسد رونالدو همچنان در سایه این رقابت باقی مانده است.

در شرایطی که مسی با 5 گل زده طی دو بازی اخیر آرژانتین ستاره‌ای تاثیرگذار در ترکیب این تیم در مسیر تکرار قهرمانی محسوب می‌شود، کریس رونالدو بعد از نمایشی دور از انتظار و ضعیف در بازی ابتدایی پرتغال، در جدال دوم مقابل حریف آسیایی (ازبکستان) دو گل زد تا بتواند تا حدی از این فشار خارج شود. اما واکنش‌های او نسبت به این دبل گلزنی و ... با واکنش‌هایی نیز همراه شد.

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