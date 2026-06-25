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ماجرای یورگن کلوپ و شواین‌اشتایگر و بازی وحشیانه ساحل عاج!

ماجرای یورگن کلوپ و شواین‌اشتایگر و بازی وحشیانه ساحل عاج!
کد خبر : 1804089
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یورگن کلوپ، سرمربی سابق لیورپول، به دلیل پرسش درباره اظهارات جنجالی باستین شواین‌اشتایگر که مدعی بازی وحشیانه ساحل عاج و سبک وحشیانه آن صورت گرفته بود، واکنش جالبی نشان داد.

به گزارش ایلنا، شواین‌اشتایگر در حین تحلیل بازی آلمان و ساحل عاج، به این تیم اشاره کرد و گفت که بازی آن‌ها «گاهی غیرمعمول و کمی وحشی» است و به نظر می‌رسد که این اظهارات به نوعی به کلیشه‌های نژادی دامن زده است. این موضوع باعث شد تا خبرنگاری از یورگن کلوپ درباره نظرش در این باره سوال کند.

کلوپ که به وضوح از این پرسش ناراحت بود، قبل از اینکه خبرنگار سوالش را کامل کند، گفت: «حالا شما می‌خواهید این موضوع را ادامه دهید؟ نه، نه - من هیچ تمایلی برای پاسخ به این سوال ندارم.» او همچنین به این نکته اشاره کرد که این موضوع جدی است و نمی‌داند چه چیزی مناسب است که بگوید.

پس از این اظهارات، کلوپ از خبرنگاران حاضر در جلسه تشکر کرد و به طور ناگهانی از مصاحبه خارج شد. اظهارات شواین‌اشتایگر با انتقادات زیادی در شبکه‌های اجتماعی و از سوی تحلیلگران در آلمان مواجه شده است.

یک خبرنگار سیاه‌پوست آلمانی در این باره گفت: «پشت این توصیفات مانند 'وحشی' و 'غیرقابل پیش‌بینی' کلیشه‌هایی وجود دارد که ریشه‌های نژادی و استعماری دارند.» او همچنین تأکید کرد که شواین‌اشتایگر نژادپرست نیست، اما اظهاراتش را «مشکل‌ساز» توصیف کرد.

 

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