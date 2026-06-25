آخرین شرایط انگلیس پیش از بازی با پاناما: دو مصدوم و آرامش کاپیتان هری
تیم ملی انگلستان با نگرانی از مصدومیتهای دو بازیکن کلیدی روبرو است. ریس جیمز به دلیل مشکل همسترینگ تحت نظر قرار دارد و کوبی مینئو آماده است تا در صورت نیاز، جایگزین دکلان رایس در آخرین بازی گروهی شود.
به گزارش ایلنا، ریس جیمز، مدافع چلسی که سابقه مشکلات همسترینگ دارد، پس از تساوی بدون گل انگلستان با غنا در حال ارزیابی است. توماس توخل، سرمربی تیم، گزینههای محدودی در سمت راست دفاع دارد و وضعیت جیمز میتواند تأثیر زیادی بر ترکیب تیم داشته باشد.
دکلان رایس نیز با مشکل همسترینگ مواجه است و پس از بازی با غنا با باند سنگینی بر روی ساق پایش از استادیوم خارج شد. اگرچه این مشکل جدی به نظر نمیرسد، اما او با لنگیدن از زمین خارج شد و اکنون تحت نظر کادر پزشکی قرار دارد. به احتمال زیاد در بازی روز شنبه مقابل پاناما، احتیاط لازم خواهد بود.
جیمز و الیوت اندرسون نیز تحت بررسی قرار خواهند گرفت، اما به نظر میرسد وضعیت اندرسون پس از خروج از زمین در دقیقه ۷۳ بازی با غنا مناسب باشد. جیمز نیز در نیمه اول به دلیل مصدومیت سر درمان طولانیمدتی دریافت کرد، اما بازی را به پایان رساند. نگرانی اصلی در حال حاضر مربوط به همسترینگ اوست.
بازیکنان مصدوم تیم ملی در روز چهارشنبه کمی استراحت کردند و برخی از آنها به گلف رفتند، در حالی که کاپیتان هری کین با کادر فنی در هتل تیم در کانزاس سیتی قهوه نوشیدند.