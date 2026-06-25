خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وعده جنجالی سرمربی اکوادور: اگر از جام جهانی حذف شویم، می‌روم!

وعده جنجالی سرمربی اکوادور: اگر از جام جهانی حذف شویم، می‌روم!
کد خبر : 1804087
لینک کوتاه کپی شد.

سرمربی تیم ملی اکوادور از احتمال کناره‌گیری خود در صورت حذف زودهنگام از جام جهانی خبر داد. اکوادوری‌ها در شرایط حساسی قرار دارند و برای ادامه رقابت‌ها نیاز به پیروزی برابر آلمان دارند.

به گزارش ایلنا، سباستین بکاسه‌سه در کنفرانس خبری اخیر خود بیان کرد که در صورت عدم موفقیت تیمش در جام جهانی، مجبور به ترک این جایگاه خواهد بود. اکوادور با یک امتیاز در گروه E، برای صعود به مرحله بعدی نیاز به پیروزی در بازی با آلمان دارد و در صورت پیروزی کرواسی بر ساحل عاج، ممکن است به عنوان تیم دوم گروه نیز صعود کند.

بکاسه‌سه در ادامه افزود: «ما امکان ادامه را داریم و اگر اوضاع به خوبی پیش نرود، باید از جایی که بسیار دوستش دارم، بروم... اما می‌دانم که همه چیز به نتایج بستگی دارد.»

این سرمربی همچنین به انتقادات از عملکرد تیمش پاسخ داد و گفت که اکوادور فوتبال خوبی را در جام جهانی به نمایش گذاشته است، اما نتایج به دست آمده فراتر از انتظارات نبوده است. او تصریح کرد: «فکر می‌کنم تیم همان سطح بازی را نشان داده و تنها دو بازی را باخته‌ایم. ما تمام تلاش خود را کردیم تا حداقل دو گل بزنیم، اما موفق نشدیم. این موضوع باعث خشم هواداران شده که قابل درک است.»

بکاسه‌سه که از سال ۲۰۲۴ هدایت اکوادور را بر عهده دارد، ابراز امیدواری کرد که در پایان دورانش در این تیم، بهتر از زمانی که وارد آن شده، خارج شود و از انتقادات به بازیکنانش جلوگیری کند. او گفت: «من به اکوادور مدیون هستم و احساس بهتری نسبت به زمانی که آمدم دارم. ترجیح می‌دهم مردم از من عصبانی باشند تا از بازیکنان، زیرا آنها تمام تلاش خود را می‌کنند.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی