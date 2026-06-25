به گزارش ایلنا، سباستین بکاسه‌سه در کنفرانس خبری اخیر خود بیان کرد که در صورت عدم موفقیت تیمش در جام جهانی، مجبور به ترک این جایگاه خواهد بود. اکوادور با یک امتیاز در گروه E، برای صعود به مرحله بعدی نیاز به پیروزی در بازی با آلمان دارد و در صورت پیروزی کرواسی بر ساحل عاج، ممکن است به عنوان تیم دوم گروه نیز صعود کند.

بکاسه‌سه در ادامه افزود: «ما امکان ادامه را داریم و اگر اوضاع به خوبی پیش نرود، باید از جایی که بسیار دوستش دارم، بروم... اما می‌دانم که همه چیز به نتایج بستگی دارد.»

این سرمربی همچنین به انتقادات از عملکرد تیمش پاسخ داد و گفت که اکوادور فوتبال خوبی را در جام جهانی به نمایش گذاشته است، اما نتایج به دست آمده فراتر از انتظارات نبوده است. او تصریح کرد: «فکر می‌کنم تیم همان سطح بازی را نشان داده و تنها دو بازی را باخته‌ایم. ما تمام تلاش خود را کردیم تا حداقل دو گل بزنیم، اما موفق نشدیم. این موضوع باعث خشم هواداران شده که قابل درک است.»

بکاسه‌سه که از سال ۲۰۲۴ هدایت اکوادور را بر عهده دارد، ابراز امیدواری کرد که در پایان دورانش در این تیم، بهتر از زمانی که وارد آن شده، خارج شود و از انتقادات به بازیکنانش جلوگیری کند. او گفت: «من به اکوادور مدیون هستم و احساس بهتری نسبت به زمانی که آمدم دارم. ترجیح می‌دهم مردم از من عصبانی باشند تا از بازیکنان، زیرا آنها تمام تلاش خود را می‌کنند.»

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