حریفان احتمالی آرژانتین در مراحل بعدی جام جهانی

به گزارش ایلنا، آرژانتین با پیروزی برابر اتریش به مرحله بعدی صعود کرد و حالا منتظر نتایج دیگر گروه‌هاست تا ببیند در مرحله یک‌هشتم نهایی با چه تیمی روبرو خواهد شد. پیروزی مسی در این بازی، او را به عنوان یکی از بهترین‌های تاریخ فوتبال معرفی کرد.

در حال حاضر، آرژانتین باید منتظر نتایج بازی‌های گروه H باشد. اگر اسپانیا پیروز شود، تیم دوم این گروه مشخص خواهد شد. در غیر این صورت، اگر بازی‌ها به تساوی کشیده شود، آرژانتین ممکن است با اروگوئه یا کاپ‌ورد روبرو شود. در صورت پیروزی اروگوئه و عدم پیروزی کاپ‌ورد، آرژانتین باید با اسپانیا بازی کند که می‌تواند چالش بزرگی باشد.

آرژانتین در مسیر خود به مرحله حذفی با تیم‌های قدرتمندی مانند آلمان، فرانسه و پرتغال روبرو نخواهد شد و این موضوع می‌تواند شانس این تیم را برای رسیدن به مراحل بالاتر افزایش دهد. همچنین، در صورت صعود به نیمه‌نهایی، ممکن است با برزیل یا انگلیس روبرو شود.

برنامه بازی‌های آرژانتین در صورت ادامه موفقیت به این صورت است: بازی یک‌هشتم نهایی در تاریخ ۱۷ تیر در آتلانتا، بازی یک‌چهارم نهایی در تاریخ ۲۱ تیر در کانزاس سیتی و نیمه‌نهایی در تاریخ ۲۵ تیر در آتلانتا خواهد بود. فینال نیز در تاریخ ۲۹ تیر در نیویورک برگزار می‌شود.

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